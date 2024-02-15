Когогин: Уровень безубыточности автозавода «Москвич» достигается при сборке 40 тыс. машин

Уровень безубыточности московского автозавода «Москвич» (бывшая площадка Renault) достигается при сборке 40 тыс. автомобилей в год. Об этом сказал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, пишет «Интерфакс».

Напомним, ранее Когогина спросили, стоит ли «Москвичу» стремиться выпускать 50 тыс. авто, о которых завод заявлял. Когогин ответил, что «нет», так как уровня безубыточности компания достигнет уже при производстве 40 тыс. машин в год.

Спикер также сказал, что технологический партнер «Москвича» (концерн JAC) является далеко не самой крупной автокорпорацией в КНР.

Говоря про убытки «Москвича», Когогин сообщил, что они в 2023 году составили 160 млн рублей. Гендиректор КАМАЗа добавил, что завод работает и собирает машины, но не в тех объемах, на которые рассчитывали изначально.

Чтобы перейти на мелкоузловую сборку «Москвича», которая позволит сэкономить около 150 тыс. рублей с каждой машины, могут потребоваться дополнительно 4 млрд рублей, считает Когогин. Источники финансирования – или акционерное, или займы от банков. При этом, так как деньги завод будет получать под гарантии КАМАЗа, особой разницы нет, заверил он.

Ранее Когогин сообщил, что Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе».

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