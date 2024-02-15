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Когогин: Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе»
Немецкий автоконцерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в «Камазе» в этом году. Об этом сказал гендиректор татарстанского автопроизводителя Сергей Когогин, пишет ТАСС.
Со слов спикера, Mercedes-Benz Group AG уже с февраля 2022-го не принимает участия в деятельности «Камаза». Формально процесс прекращения участия в капитале компании РТ Daimler завершил. Однако будущие планы немецкого концерна по отношению к «Камазу» не известны, говорит Когогин.
Также гендиректор не сказал, кто купил у Daimler Truck ценные бумаги «Камаза».
Напомним, согласно опубликованным данным от 31 декабря 2022 года, основной акционер «Камаза» – госкорпорация «Ростех». Ей принадлежит 47,1% доли (333,1 млн акций). Второй по крупности акционер – ООО «Автоинвест», владеющий 23,54% (166,4 млн акций). Daimler AG, судя по таблице, владел 15% (106 млн акций).
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