Когогин: КАМАЗ рассчитывает производить 3 тыс. автобусов и электробусов в год

Электробус «КАМАЗ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ПАО «КАМАЗ» планирует начиная с 2027 года производить 3 тыс. единиц пассажирского транспорта в год, а в перспективе еще и построить завод для сервисного обслуживания электробусов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

Сначала руководитель КАМАЗа остановился на обстоятельствах текущего момента – после вопроса о росте производства автобусов на 3% по итогам 2024 года.

В связи с этим Когогин напомнил о подписанном в конце 2023 года контракте с ПАО «Газпром». Благодаря ему первый квартал и часть апреля у предприятия оказались более чем на 50% заполнены заказами госкорпорации.

Согласно этому документу, до 2029 года КАМАЗ должен произвести и поэтапно передать дочерним компаниям «Газпрома» 400 автобусов на газомоторном топливе.

Напомнил глава КАМАЗа и о соглашении с Москвой о поставке 400 электробусов. «<...> а по трудоемкости один электробус равен двум с половиной автобусам», – подчеркнул он.

Помимо прочего, по поручению Президента РФ Владимира Путина Правительство страны выделит дополнительные средства на льготные закупки пассажирского транспорта. «Взять хотя бы Набережные Челны – мэр [Наиль Магдеев] уже несколько раз говорил, что городу нужны еще 80 автобусов для полного покрытия маршрутной сетки», – привел пример топ-менеджер.

«<...> в стратегическом плане мы продолжаем наращивать мощности производства пассажирского транспорта и к целевой планке – 3 тыс. единиц в год – хотим прийти в 2027-м. В текущем году, согласно бизнес-плану, рассчитываем продать 2350 единиц, это на 7% больше, чем в 2024-м. На перспективу думаем о строительстве сервисного завода для электробусов», – поделился видением перспектив Сергей Когогин.

На вопрос о том, удастся ли продавать в достаточных количествах довольно дорогие электробусы, руководитель КАМАЗа сказал: «Московская программа обновления пассажирского парка уходит за 2030 год, и они больше не собираются покупать автобусы с ДВС, только электрические. Сейчас мы ожидаем очередного тендера на два года».

«Мы полагаем, что и в 2030 году закупки Москвы не остановятся, потому что город расширяется, да и подвижной состав первой волны нужно будет обновлять. Кроме того, КАМАЗ уже поставил почти сотню электробусов в другие регионы», – уточнил глава предприятия.