КАМАЗ поставит в Москву 400 больших электробусов за 29 млрд рублей

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Оператор наземного городского пассажирского транспорта «Мосгортранс» и КАМАЗ подписали контракт на поставку 400 городских электробусов большого класса. Это следует из материалов тендера, размещенного на портале госуслуг.

Сумма контракта превысила 29 млрд рублей, в которую также входят услуги по сервисному обслуживанию техники и ее ремонту в течение 15 лет. Договор был подписан 25 февраля.

Согласно графику, Москва получит новые челнинские электробусы в этом году.

Впервые камазовский электробус появился в Москве в сентябре 2018 года. Доля челнинских электробусов составляет 96% рынка, сообщал директор по пассажирскому транспорту блока заместителя гендиректора автогиганта по продажам и сервису Руслан Козадаев.