Когогин: КАМАЗ рассчитывает продать в этому году 45–46 тыс. автомобилей

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

На фоне «аномального» роста рынка КАМАЗ планирует в этом году реализовать 45–46 тыс. грузовиков. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин, пишет газета «Вести КАМАЗа».

По словам спикера, в утвержденный акционерами бизнес-план на 2023 год был заложен объем продаж примерно в 45 тыс. автомобилей. Нынешний прогноз соответствует плану, так что текущий год, вероятно, завершится объемом реализации на уровне 45–46 тыс. грузовиков, пояснил Когогин в ответ на просьбу спрогнозировать продажи КАМАЗа.

Актуальный объем российского рынка грузовиков гендиректор ПАО «КАМАЗ» охарактеризовал как «аномальный». Согласно предварительным данным аналитиков компании, к концу года в РФ будет продано 140 тыс. грузовых автомобилей.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

«Рынок всегда крутился вокруг 15–16 тыс. самосвалов в год, сейчас — около 30 тыс. Рынок магистральных тягачей тоже проснулся в этом году и растет. Мы не можем закрыть весь спрос, отвлекаясь на другие направления, поэтому китайский автопром тоже захватывает рынок. Считаю, на данном этапе это нормально», — констатировал Сергей Когогин.

В будущем, подчеркнул он, предприятие хочет продавать потребителям уже не автомобиль, а услугу, и потому завод наряду с выпуском новых машин уделяет много внимания созданию цифровых решений.

Относительно первых итогов работы беспилотных грузовиков на трассе М11 «Нева» Когогин заметил, что «в технологии работы самого автомобиля сюрпризов нет», упомянув среди проблем лишь ожидание груза при погрузке. С учетом дефицита водителей он выразил уверенность, что «будущее, несомненно, за беспилотниками».

Об импортозамещении глава КАМАЗа сказал, что «глубокая локализация компонентов» «дала результаты». По его данным, сотни деталей были локализованы на территории страны как самим заводом, так и его партнерами. «На новую компонентную базу мы были вынуждены перевести и наши электробусы. Сегодня мы делаем три единицы в сутки, стабильные поставки в Москву обеспечены», — добавил он.