«Мэры бегут за наградой»: в Казани выберут лучшие в России проекты благоустройства

Казань 20–21 августа примет Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Участники обсудят развитие городской среды, обменяются лучшими практиками благоустройства и представят новые проекты. Одним из главных событий станет награждение победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.





С 20 по 21 августа в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань умеет принимать совершенно разного уровня мероприятия»

С 20 по 21 августа в Казани состоится Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо» и соберет более 1,5 тыс. участников, включая представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

На форуме эксперты обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

«В этом году произошло долгожданное событие – наконец-то форум малых городов и сельских поселений принимает Казань. Город умеет принимать совершенно разного уровня мероприятия. Я уверен, что все пройдет на высшем уровне», – отметил на брифинге в Кабмине РТ замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Одним из главных событий форума станет награждение победителей юбилейного X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Алексей Ересько: «В этом году произошло долгожданное событие – наконец-то форум малых городов и сельских поселений принимает Казань» Фото: prav.tatarstan.ru

«Знаете, немного даже забавно видеть, как взрослые мужчины – мэры городов бегут вприпрыжку за наградой, которую вручает им министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин. На сцену выходят целыми командами, у них глаза горят – они этого хотели, и вот – они этого добились. Это не просто грант, на который можно реализовать проекты, это оценка работы целой команды города», – добавил Ересько.

Конкурс этого года отличается от предыдущих: теперь участвовать могут не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Как пояснил Алексей Ересько, в России много регионов, в которых основа – это села, деревни, поселки и всего пара крупных городов. По условиям прежних лет они не могли заявлять свои проекты. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек.

Конкурс этого года отличается от предыдущих: теперь участвовать могут не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за 10 лет создали 450 благоустроенных общественных территорий

Проведение форума в столице Татарстана символично. В этом году исполняется 10 лет с момента запуска масштабной программы благоустройства в республике, инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, отметил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

«Разработанные в республике принципы и подходы программы благоустройства легли в основу федерального проекта формирования комфортной городской среды», – подчеркнул он.

Дамир Шайдуллин: «Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства включает проекты, реализованные территориями нашей республики» Фото: prav.tatarstan.ru

Шайдуллин рассказал, что с 2015 по 2025 год в Татарстане создали около 450 благоустроенных общественных пространств. На их реализацию направили 28,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

С 2020 года в республике действует программа «Наш двор», также запущенная Рустамом Миннихановым. За это время благоустроили 5,8 тыс. дворовых территорий на 54 млрд рублей. В ближайшие годы предстоит реализовать еще 812 проектов в жилых кварталах.

«Также отмечу, что Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства включает проекты, реализованные территориями нашей республики», – заключил Шайдуллин.

В категории городов с населением от 100 до 300 тыс. человек Татарстан подал две заявки. Это в том числе парк «Семья» в Нижнекамске Фото: tat.e-nkama.ru

Татарстан подал 16 заявок на конкурс проектов комфортной городской среды

Татарстан не только станет площадкой проведения форума и подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, но и сам примет в нем активное участие. Всего от республики подали 16 заявок, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

«Естественно, я думаю, что не получится всем 16 проектам победить. Но, тем не менее, раз уж есть конкурс, есть возможность участия, то мы это участие принимаем», – сказала Зиннатуллина.

В категории городов с населением от 100 до 300 тыс. человек Татарстан подал две заявки. Это в том числе парк «Семья» в Нижнекамске – главное общественное пространство города. Также республика поборется за грант на обновление территории центрального больничного городка в Альметьевске. По словам Зиннатуллиной, ранее денежную поддержку на благоустройство уже получал аналогичный татарстанский проект из Кукмора.

Наиля Зиннатуллина: «Естественно, я думаю, что не получится всем 16 проектам победить. Но, тем не менее, раз уж есть конкурс, есть возможность участия, то мы это участие принимаем» Фото: prav.tatarstan.ru

«Несколько раз мы бывали на территории [ЦРБ в Альметьевске], и знаете, самое такое волнительное и то, на что хочется моментально отреагировать, – это когда мимо тебя проходят пациенты в поликлинику, мать держит ребенка за руку и говорит: ‘’Здесь небезопасно, держись ко мне поближе, пожалуйста’’. Человек приходит лечиться или оздоравливаться, он уже находится в сложном эмоциональном состоянии, независимо от того, сопровождает ли кого-то или сам является пациентом. Но та среда, которая окружает сейчас наши лечебные территории, она, конечно, удручающая», – сказала Зиннатуллина.

В числе инициатив из Татарстана также благоустройство прилегающих территорий к Дому культуры в Елабуге и к центру «Космос» в Лениногорске.

«Честно, самыми трепетными заявками для меня являются города и села с населением до 5 тыс. человек, такие как Тюлячи и Новошешминск. Здесь мы работаем с центральными улицами и ключевыми общественными пространствами, которые ежедневно обслуживают жителей и обеспечивают транзит», – отметила также глава Института развития городов РТ.

На территории водохранилища в Альметьевске, которая раньше была «выключена из пешеходного маршрута», создали инфраструктуру для отдыха Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Среди успешных проектов – водохранилище в Альметьевске и Шишкинские пруды

Всего с момента начала конкурса – с 2018 года – Татарстан привлек 3,5 млрд рублей федеральных грантов, благодаря которым благоустроили 49 общественных пространств в 23 населенных пунктах. В 2025 году республика впервые представит комплексные проекты для 12 территорий, включая развитие парков, улиц и набережных. Некоторые прошлогодние проекты, которые не выиграли в конкурсе, снова участвуют в этом году.

Говоря об уже реализованных в Татарстане проектах, Наиля Зиннатуллина отметила, что для этого потребуется отдельный брифинг – рассказывать о них можно часами. Но все же она привела в пример самые удачные, по ее мнению. Например, в Бавлах полностью обновили территорию Центрального автовокзала: появились новые пешеходные зоны, современные остановки и комфортные общественные пространства для жителей и гостей города.

На территории водохранилища в Альметьевске, которая раньше была «выключена из пешеходного маршрута», создали инфраструктуру для отдыха. Появились пляж, барбекю-зоны, велодорожки, места для приема пищи, прокаты и санитарные узлы. Также провели работы по изменению русла реки Бигаш, чтобы привести территорию в порядок и сделать ее безопасной для посещения.

«Естественно, такие изменения очень дорогостоящие, они не обходятся только средствами федерального конкурса. На водохранилище было направлено около 500 млн рублей за три года, из которых лишь 106 млн – федеральные средства. По моему мнению, именно так конкурс и должен работать – он задает направление, а дальше регион и администрация города, используя разные программы и источники финансирования, добиваются конечного результата, заявленного в проекте», – подчеркнула она.

Еще один успешный проект, который отметила Наиля Зиннатуллина, – преобразование Шишкинских прудов в Елабуге Фото: elabuga-rt.ru

Еще один успешный проект, который отметила Наиля Зиннатуллина, – преобразование Шишкинских прудов в Елабуге. Ранее пространство было не организовано, во время крупных мероприятий, таких как Спасская ярмарка и Березовские вечера, люди его попросту вытаптывали. Сейчас здесь обновили центральный спуск, высадили деревья и кустарники, сделали пирсы и спуски к воде, построили детскую площадку и памп-трек, провели кольцевой веломаршрут и установили малые архитектурные формы. Федеральное финансирование при этом составило менее половины от общей суммы вложений.

«Администрация города приняла совершенно правильное решение – оставить Березовский фестиваль в пространстве Шишкинских прудов, чтобы сохранить атмосферу исторического центра города, а Спасскую ярмарку с большим количеством народа перенести на территорию ипподрома», – сказала Зиннатуллина.

«Молодежь – это авангард общества»

В рамках Форума малых городов и сельских поселений пройдет также молодежный форум «Молодежь и городская среда». Участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

«Мы с вами понимаем, что молодежь – это самый настоящий авангард общества, хотя бы даже из-за их активности, наличия возможностей, времени. И я хочу подчеркнуть, что речь идет не только про молодых профильных специалистов, то есть архитекторов, дизайнеров, урбанистов. Речь, прежде всего, о небезразличных людях города», – сказал директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря.

Олег Зоря: «Мы с вами понимаем, что молодежь – это самый настоящий авангард общества, хотя бы даже из-за их активности, наличия возможностей, времени» Фото: prav.tatarstan.ru

Программа форума будет разделена на несколько направлений. В треке «Фиджитал урбанистика» участники будут изучать, как сочетать цифровые технологии с реальными проектами для города. В направлении «Арт-объекты и временное искусство» молодежь будет разрабатывать инсталляции и оформление строительных ограждений, чтобы сделать городскую среду более интересной и живой. В треке «Энергия города» участники поработают над благоустройством объектов четырех регионов: Татарстана, Кабардино-Балкарии, Самары и ДНР. Лучшие из них попадут на всероссийское голосование и в перспективе могут быть реализованы.

Особое внимание уделят теме сохранения исторической памяти, в том числе о событиях специальной военной операции.

Для самых молодых участников будет работать отдельный карьерный трек. Им расскажут, как составлять портфолио, на что обращать внимание при планировании профессионального пути. Кроме того, у ребят будет возможность познакомиться с потенциальными работодателями.