«Когда мы едины — мы непобедимы»: волонтеры Тукаевского района РТ снабжают бойцов помощью

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Когда мы едины — мы непобедимы» — именно под таким девизом живут волонтеры и активисты Тукаевского района. С начала СВО они собирают и отправляют гуманитарную помощь для военнослужащих, а с февраля 2024 года активисты начали готовить для них и домашнюю лапшу.

«Каждое дело мы начинаем с молитвы, надежды, что наша работа, наше душевное тепло дойдет до ребят, и они будут радоваться домашнему теплу, добру. Наши молитвы их спасут», — убеждена волонтер Альфира Сууксеева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В процессе приготовления лапши участвуют все: воспитатели детсада, работники школы, фельдшеры, библиотекарь и прихожане малошильнинской мечети. Сегодня они делали лапшу из 50 яиц.

«Для женщины-татарки — этот труд привычный. Мы, можно сказать, с рождения этим занимаемся. Наша основная пища, супы от бабушек, мам — это суп лапша. Поэтому мы думаем, что ребятам это тоже будет по душе, и они, наверное, скучают по этой еде», — рассказала Альфира Сууксеева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Здесь всё как в настоящем цехе. У каждого свои обязанности: одни готовят тесто, другие раскатывают на полоски и нарезают лапшу. Помимо этого, активисты продолжают помогать бойцам и другими делами. К примеру, Ильмира Сунгатуллина вяжет для бойцов теплые носки.

«Бабушка когда-то научила меня вязать, даже не ожидала, что это где-то пригодится. Пряжу мне сейчас приносят, раньше покупала, а сейчас приносят все, просто сиди и вяжи. Получаю очень большое моральное удовлетворение, что я хоть какой-то вклад вношу в нашу победу», — рассказала Ильмира Сунгатуллина.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Кипит работа и в соседнем кабинете, оттуда слышны «звуки пишущей ручки». Это ученики Малошильнинской школы пишут письма солдатам.

«Я очень много пишу писем солдатам, я постоянно им желаю, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, чтобы они верили в чудо и знали, что дома их ждут родные», — говорит ученица Виктория Сарбаева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Мы рисуем, пишем письма, отправляем посылки вместе, упаковываем. Сегодня наши старшеклассники начали активно делать заготовки свечей, упаковывают чаи, витамины, травы», — рассказала заведующая Малошильнинской сельской библиотекой Илсояр Крапивина.

Пока одни волонтеры занимаются приготовлением лапши и травяных чаев, другая группа активистов плетет маскировочные сети.

«Бойцам желаем, чтобы они вернулись здоровыми, к своим родным, к детям», — пожелала волонтер Зайнаб Диндарова.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

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Фото предоставлено Лилией Гатиной