В Татарстане в 2023-м вырос коэффициент изобретательской активности

В Татарстане коэффициент изобретательской активности в 2023 году вырос на 12%, заявок на изобретения стало больше. В прошедшем году заявители из РТ подали в Роспатент 845 заявок на изобретение, что на 15% больше, чем в 2022-м. Также в прошлом году заявители от республики получили 677 патентов на данные объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, в 2023 году заявители из республики подали в Роспатент 137 заявок на промышленный образец, что вдвое превышает показатель 2022 года, а также получили 108 патентов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана, где недавно прошло заседание Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения «Центр научно-технической информации РТ» (ЦНТИ).

ЦНТИ Татарстана – это уполномоченный орган в республике по регистрации и учету всех НИОКР, выполняемых за счет средств республиканского бюджета, центром компетенций в сфере интеллектуальной собственности Республики Татарстан.

Руководитель ЦНТИ РТ Арсен Савва на этом заседании доложил о деятельности организации за 2023 год и планах на 2024 год. Спикер поведал про основные задачи, госзаказчиков и исполнителях НИОКР, распределении по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, патентно-лицензионном сопровождении и экспертизе.

В 2024-м, по его словам, цели следующие: организовать и провести работы по развитию рынка интеллектуальной собственности, поучаствовать в реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие РТ до 2030 года».

По словам министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова, все вопросы, поднятые на заседании, направлены на достижение технологического суверенитета. Он подчеркнул, что Наблюдательному совету и ЦНТИ надо настроить себя на активную работу в сфере защиты интеллектуальной собственности научных организаций и предприятий нашей республики.