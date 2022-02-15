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Культура
15 февраля 2022  12:14
Оксана Романова

Ко дню рождения Ильгама Шакирова на YouTube вышла первая серия анимации о видных татарах

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Ко дню рождения Ильгама Шакирова на YouTube вышла первая серия анимации о видных татарах
скриншот видео YouTube

На трех языках (татарском, русском и английском) на YouTube вышла сегодня первая серия из цикла анимационных роликов о выдающихся деятелях татарской культуры. Она посвящена татарскому «соловью», легенде татарской эстрады, лауреату Государственной премии имени Тукая, народному артисту России и Татарстана, создавшему собственную вокально-исполнительскую школу, Ильгаму Шакирову. Он родился в этот день, 15 февраля, в 1935 году.

«Всего предполагается десять выпусков (серий). Они будут появляться с периодичностью одна-две в месяц на YouTube и в Instagram Министерства культуры РТ. Сейчас уже готовы четыре выпуска», – рассказал ИА «Татар-информ» руководитель студии мультимедиа Abau Дамир Аллямов.

Совместно с Министерством культуры РТ запланированы выпуски с историями из жизни Салиха Сайдашева, Карима Тинчурина, Марселя Салимжанова, Фатихи Аитовой и Фатиха Амирхана. Серии на каждом из языков озвучивает свой рассказчик. Один из них – профессиональная актриса и режиссер Казанского ТЮЗа Лилия Нурель. Ее голосом идет повествование русскоязычных выпусков. Татароязычную версию озвучила современный поэт Миляуша Гафурова, англоязычнуюсолист группы Taraf Булат Шайми.

Презентованный сегодня выпуск об Ильгаме Шакирове создан по мотивам историй из книг Рабита Батуллы. В подготовке материалов к первому выпуску принял участие директор фонда «Жыен» и друг певца Фоат Рафиков.

Как поясняют авторы проекта, цикл анимационных серий – одно из решений противостоять забвению имен татарских деятелей прошлого, многие из которых сейчас на самом посещаемом видеохостинге вообще не представлены. Это способ сохранения интереса к их биографиям, поскольку их деятельность и творчество влияли на современников и потомков, уверены в Abau. Эта же студия мультимедиа, напомним, создавала видеоинсталляции для выставкок Павла Филонова, Николая Фешина и Николая Рериха в Музее ИЗО РТ.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о проекте и опубликовал данное видео на своей странице в Instagram.

Выпуск об Ильгаме Шакирове на русском языке:
 


На татарском языке:
 

 

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