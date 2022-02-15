Ко дню рождения Ильгама Шакирова на YouTube вышла первая серия анимации о видных татарах

скриншот видео YouTube

На трех языках (татарском, русском и английском) на YouTube вышла сегодня первая серия из цикла анимационных роликов о выдающихся деятелях татарской культуры. Она посвящена татарскому «соловью», легенде татарской эстрады, лауреату Государственной премии имени Тукая, народному артисту России и Татарстана, создавшему собственную вокально-исполнительскую школу, Ильгаму Шакирову. Он родился в этот день, 15 февраля, в 1935 году.

«Всего предполагается десять выпусков (серий). Они будут появляться с периодичностью одна-две в месяц на YouTube и в Instagram Министерства культуры РТ. Сейчас уже готовы четыре выпуска», – рассказал ИА «Татар-информ» руководитель студии мультимедиа Abau Дамир Аллямов.

Совместно с Министерством культуры РТ запланированы выпуски с историями из жизни Салиха Сайдашева, Карима Тинчурина, Марселя Салимжанова, Фатихи Аитовой и Фатиха Амирхана. Серии на каждом из языков озвучивает свой рассказчик. Один из них – профессиональная актриса и режиссер Казанского ТЮЗа Лилия Нурель. Ее голосом идет повествование русскоязычных выпусков. Татароязычную версию озвучила современный поэт Миляуша Гафурова, англоязычную – солист группы Taraf Булат Шайми.

Презентованный сегодня выпуск об Ильгаме Шакирове создан по мотивам историй из книг Рабита Батуллы. В подготовке материалов к первому выпуску принял участие директор фонда «Жыен» и друг певца Фоат Рафиков.

Как поясняют авторы проекта, цикл анимационных серий – одно из решений противостоять забвению имен татарских деятелей прошлого, многие из которых сейчас на самом посещаемом видеохостинге вообще не представлены. Это способ сохранения интереса к их биографиям, поскольку их деятельность и творчество влияли на современников и потомков, уверены в Abau. Эта же студия мультимедиа, напомним, создавала видеоинсталляции для выставкок Павла Филонова, Николая Фешина и Николая Рериха в Музее ИЗО РТ.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о проекте и опубликовал данное видео на своей странице в Instagram.

Выпуск об Ильгаме Шакирове на русском языке:





На татарском языке:

