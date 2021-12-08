Николай Фешин заговорит голосом Фарида Бикчантаева в медиаинсталляции к своему юбилею

Главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев озвучил всемирно известного живописца, уроженца Казани Николая Фешина в медиаинсталляции, которую студия Abau создала к юбилею русско-американского художника.

«Инсталляция длится 15 минут. Сам Фешин как персонаж появляется в инсталляции несколько раз. Визуальный контент сопровождают мысли Фешина: мы взяли за основу реальные цитаты из его писем, из его воспоминаний для очерка искусствоведа Петра Дульского, что-то взяли из воспоминаний современников. Для озвучивания цитат пригласили Фарида Рафкатовича Бикчантаева, он с радостью согласился», – пояснили ИА «Татар-информ» в студии Abau.

Фото: © кадр из инсталляции «Фешин», предоставлен студией Abau

Премьерный показ пройдет 8 декабря, в день рождения Фешина (по новому стилю), в VR-зале Галереи современного искусства Музея ИЗО РТ. Медиаинсталляция будет проецироваться на стену для участников научной конференции, посвященной Фешину.

С 9 декабря до конца января как минимум медиаинсталляцию смогут увидеть все желающие, на нее нужно будет приобретать отдельный входной билет. А в главном здании Музея ИЗО РТ 9 декабря откроется выставка «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения». Специально для нее из двух музеев Санкт-Петербурга и из частной коллекции в Казань привезли 11 полотен, в том числе масштабную дипломную картину «Капустница», которая едва прошла в двери музея.

Мультимедиа расскажет о жизни Николая Фешина в Казани. Как и многие соотечественники, он эмигрировал после Революции – уехал в США. Но с Казанью связано его детство, азы профессии, сюда он вернулся преподавателем после завершения учебы в столице.

Студия Abau, создавшая проекцию «Фешин», в 2019 году уже презентовала в Галерее современного искусства медиаинсталляцию «Павел Филонов». В этом году команда стала участницей международного фестиваля медиаискусства «НУР», представив новую работу по татарским сказкам «Кара урман», что переводится на русский язык как темный лес. Музыку для цифрового Фешина создала композитор Алина Каримова (Holofonote).