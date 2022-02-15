Минниханов опубликовал видео с интересной историей об Ильгаме Шакирове

Президент Татарстана опубликовал видео, в котором рассказывается интересная история из жизни певца Ильгама Шакирова. Руководитель республики напомнил, что этим роликом открывается серия подобных миниатюр с фактами из жизни татарстанских знаменитостей.

«В день рождения Ильгам абый Шакирова стартует цикл историй из жизни наших выдающихся земляков от студии „Абау“», — рассказал Минниханов в своем Instagram.

Он отметил, что видео будут выходить сразу на трех языках: русском, татарском и английском, «мәшһүр затларыбыз тормышы яшьләргә үрнәк булсын» (чтобы жизнь известных людей была примером для молодежи).

Сегодня, 15 февраля, исполняется 87 лет со дня рождения знаменитого певца, народного артиста ТАССР и РСФСР. В 10.00 и 11.30 состоится возложение цветов к его могиле и мемориальной доске.