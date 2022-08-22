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Ру Тат
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Общество
22 августа 2022  20:58

Книжный сервис Storytel прекратит работать в России с 1 октября

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Книжный сервис Storytel объявил об уходе из России. Пользователи из РФ смогут пользоваться приложением до 30 сентября, сообщила шведская компания.

«Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — отмечается в письмах, разосланных клиентам.

В компании отметили, что, если у пользователя оформлена длительная подписка, ему вернут сумму за оставшиеся месяцы.

Многие зарубежные компании объявили об уходе из России после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, российский рынок уже покинули шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.

#книги #санкции
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