Клюшка на пюпитре, Шагимуратова и «Сандугач»: как ГАСО РТ отметил свое 60-летие

Несмотря на формат, гала-концерт, посвященный юбилею госоркестра Татарстана, прошел как единое действо, в котором нашлось место и официозу, и воспоминаниям, и высокому академизму, и даже хулиганству. Подробнее – в материале руководителя АЦ «Татар-информа».





Жиганов, Рахлин и Шостакович: с чего больше 60 лет назад началась история ГАСО РТ?

В Международный день музыки, 1 октября, ГАСО РТ под управлением своего худрука и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского на сцене ГБКЗ имени Сайдашева открыл 61-й сезон, отметив при этом свое 60-летие.

Официальная история главного симфонического коллектива Татарстана ведет отсчет от 1 октября 1966 года – именно с этого дня при Татгосфилармонии был организован ГСО ТАССР (академическим он стал лишь пять лет назад). Причем штатное расписание коллектива утвердили «согласно приказу министра культуры РСФСР №702 от 14 сентября 1966 года».

Конечно, история оркестра началась задолго до этой даты. Основатель Казанской консерватории композитор Назиб Жиганов прекрасно понимал, что музыка советской Татарии должна звучать вживую и по месту, так сказать, создания (творцы обязаны работать вместе с исполнителями, оттачивая партитуры в поисках лучшего звучания). Но добиваться решения о появлении в ТАССР профессионального симфонического коллектива пришлось не одно десятилетие.

Помог в итоге в числе прочих и Дмитрий Шостакович, который к 60-м не просто пережил травивших его «антиформалистов», но и возглавил правление Союза композиторов СССР. Не случайно юбилейное гала ГАСО РТ открыл одной из самых популярных увертюр советского классика, которую сам он называл «просто небольшим произведением, праздничным по духу». И этому духу оркестр под управлением Сладковского безукоризненно следовал до самого конца вечера, который растянулся на три часа, пролетевших при этом совершенно незаметно (и, что совсем удивительно, не испорченных ни разу неуместными звуками мобильников).

Но вернемся к истории. Руководить ГСО ТАССР Жиганов пригласил народного артиста СССР, легендарного Натана Рахлина. Маэстро, которому в тот год стукнуло уже 60, выпала тяжелая, но благородная миссия – создать новый коллектив с нуля. И Рахлин с честью с ней справился – лично отбирал музыкантов, сразу сделав ставку на молодых выпускников Казанской консерватории (профессором которой его так же оперативно избрали), воспитывал репетиционную дисциплину и культуру звучания, что было особенно сложно в условиях отсутствия в столице республики нормальных залов и хороших инструментов.

Впрочем, опыт такой работы у Рахлина уже был – еще в 1930-х он за два года и по собственной инициативе создал симфонический оркестр Сталинской (Донецкой) филармонии.

Первые концерты молодой коллектив со своим умудренным опытом руководителем сыграл 10 и 11 апреля 1967-го. В программе были Вторая симфония Шостаковича, а также «Франческа да Римини» и Вариации на тему рококо Чайковского (на виолончели солировала уроженка Казани Наталия Гутман, в ту пору уже лауреат Международного конкурса Чайковского, впоследствии она стала народной артисткой СССР).

Интересно, что четверо музыкантов из самого первого состава и сегодня выходят на сцену в составе уже ГАСО РТ – это виолончелистка Роза Асадуллина, а также скрипачи Лариса Михеева, Зульфира Ахметова и Джанбек Монасыпов. Последний, как нетрудно догадаться, сын татарского композитора Алмаза Монасыпова. Более того, вместе с ним в оркестре служат его супруга, два сына и жены обоих сыновей, то есть целая музыкальная династия. «Так история оркестра передается не только от дирижера к дирижеру – она передается внутри семьи», – отмечают в коллективе.

Задача Сладковскому – сделать из оркестра то же, чем к тому времени в хоккее стал «Ак Барс»

Первых «рахлинцев», к счастью, осталось еще много – всех, кого было можно, пригласили на юбилейный концерт, приветствовали овациями и букетами цветов. Вспоминали, что Рахлин, кроме прочего, заложил важную традицию – он сразу «пошел в народ». Справедливо рассудив, что местную публику, в отличие от нынешней не столь избалованную высоким искусством, нужно буквально приучать к симфоническим концертам. Для этого оркестр в конце 1960-х и начале 1970-х играл и под открытым небом на разных площадках Казани, и активно концертировал по городам Татарстана, даже выступал на строительстве КАМАЗа.

Рахлин умер 28 июня 1979-го (120-летие со дня его рождения было еще в январе, но оркестр отметит его в ноябре «Реквиемом» Моцарта). После него коллективом руководил Ренат Салаватов, впоследствии, уже в новом веке, более 20 лет возглавлявший оркестр Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«В 1978-м я впервые в жизни приехал в Татарстан, продирижировал хорошую программу, и оркестр поднял за меня руки. Так я попал к Рахлину. Но, к сожалению, где-то через полгода он скончался. А меня назначили руководителем оркестра… То были прекрасные годы! Каждый сезон по традиции мы открывали симфонией Назиба Жиганова, он еще был жив. А симфоний у него всего 16, я начал с 9-й… Сколько знаменитых солистов к нам тогда приезжало, Москва же рядом! Я проводил съезды союзов композиторов – не только татарского, но и российского. Мы много гастролировали по Союзу», – рассказывал Салаватов в интервью «Татар-информу».

В 1985 году в истории ГСО ТАССР была открыта новая глава, которая продлилась четверть века, – во главе коллектива встал впоследствии народный артист России Фуат Мансуров, к тому времени много лет работавший дирижером Большого театра. Эпоха Мансурова вышла противоречивой, поскольку выпала на слом других эпох – исторических.

С одной стороны, активная концертная жизнь в Татарстане и первые в истории оркестра гастроли в «буржуазной» Европе – например, в Concertgebouw и Берлинской филармонии. С другой – «лихие 90-е», когда музыканты бросали ремесло и уходили куда угодно, лишь бы прокормить семью. По воспоминаниям старожилов, в 1994 году на сцене, например, осталось всего четыре пульта скрипок (в два раза меньше, чем сегодня).

Да и слушателей становилось все меньше, им тоже было не до классической музыки… «Я помню мой первый концерт в Казани в октябре 2009-го. Еще Фуат Мансуров был жив, приходил на репетиции, мы очень тепло тогда с ним общались. Программа была идеальная: «Волшебное озеро» Лядова, «Поэма экстаза» Скрябина и Вторая симфония Рахманинова. Ну что могло быть лучше? На сцене сидели почти 100 человек – весь ГСО РТ. Знаете, сколько слушателей было в зале? Человек пятьдесят. Причем все это после рекламы, анонсов. И – такой выхлоп», – с грустью вспоминал в интервью «Татар-информу» Александр Сладковский.

В те годы выпускник Московской и Санкт-Петербургской консерваторий успешно трудился дирижером в столичных коллективах, успев поруководить несколькими оркестрами. В мае 2010 года на государственном концерте к 90-летию ТАССР Сладковский снова встал за пульт ГСО РТ. И отработал с такой отдачей, что практически сразу получил личное предложение от Рустама Минниханова возглавить коллектив.

И сделать из него то же, чем к тому времени в хоккее стал «Ак Барс» – еще один сильный, конкурентоспособный и узнаваемый международный бренд Татарстана. «Рустам Нургалиевич поверил в меня, дал мне полный карт-бланш», – неоднократно подчеркивал Сладковский «Татар-информу».

Несмотря на это, по его словам, первые два-три года «приходилось заниматься не творчеством, а вещами, о которых и вспоминать не хочется: отбиваться то от судов, то от каких-то жалоб, кляуз. Все время вокруг шла речь, что вот, варяг приехал, что ему тут надо, мы тут сами с усами, и т. д. Это была очень тяжелая фаза». Много времени и сил тогда уходило и на решение всевозможных оргвопросов – от ремонта здания ГСО РТ, «где был чуть ли не проходной двор», до приобретения новых музыкальных инструментов (за которыми маэстро лично ездил в Италию). Но спустя 16 лет, уверен Сладковский, «ни один человек не сможет сказать, что я попал сюда случайно и непонятно для чего».

Эпоха всего лишь четвертого за 60 лет руководителя ГАСО РТ продолжается

И у этой уверенности есть реальные основания. Прежде всего, «сделать как «Ак Барс» из оркестра получилось уже давно – символом этого стал финал юбилейного гала-концерта, когда худрук и главный дирижер вышел на сцену в именном свитере хоккейной команды (с номером 60 – собственный юбилей он отметил на этой же сцене год назад) и с клюшкой в руке. И в таком необычном для служителя академического жанра образе продирижировал бравурной увертюрой «Чапкын» («Гонец») Радика Салимова (для всех, у кого возникнут вопросы, – не клюшкой).

А затем и вовсе случилось невероятное – Сладковский, оставив спортинвентарь прямо на дирижерском пульте, взял и медленно ушел за кулисы. Но оркестр в это время как ни в чем ни бывало самостоятельно исполнил «Стан Тамерлана» Александра Чайковского...

...Эпоха всего лишь четвертого за 60 лет руководителя оркестра, к счастью, еще продолжается. Ее первые годы стали временем системной перенастройки всей жизни коллектива. Оркестр стал отдельным юрлицом – бюджетным учреждением культуры, с собственным госзаданием (большинство региональных коллективов продолжают оставаться структурными подразделениями филармоний и т. п).

Серьезно обновился и состав музыкантов – и, конечно, в основном за счет выпускников Казанской консерватории, которая давно носит имя Жиганова (Сладковский, как и Рахлин, и Мансуров до него, стал там профессором). «В ГАСО РТ легионеров нет!» – неоднократно и с гордостью подчеркивает худрук и главный дирижер.

Как и в свое время Рахлин, Сладковский с оркестром пошел к людям – музыканты так же выступали везде, где было можно, от дока на Заводе имени Горького в Зеленодольске или холла казанского ТРЦ и до – чудны бывают параллели истории! – площадки того же КАМАЗа! «Выступали абсолютно бесплатно. И так потихонечку стали людей раскачивать, чтобы у них проснулся интерес. Результат вы и сами знаете – сегодня на наши концерты билеты бывает не достать, при том что мы всегда сильно заранее открываем продажи», – рассказывал глава ГАСО РТ.

По цифрам это тоже видно. Так, если в сезоне 2009/2010 оркестр дал 22 концерта при средней заполняемости ГБКЗ имени Сайдашева в 50%, то уже в 2013/2014 – 79 концертов при почти полной рассадке. Итог прошлого сезона, просто для сравнения, – более 110 концертов, причем уже в 12 городах России и мира (32 гастрольных дня). При этом музыканты ГАСО РТ не сворачивают социальные проекты – выступают в хосписах, больницах, музыкальных школах по всему Татарстану (более 45 концертов только за прошлый сезон).

«Воспитанию» публики помогает и то, что свой сезонный график оркестр сразу поделил на фестивали – от современной музыки имени Софии Губайдулиной «Конкордия» до татарского «Мираса», от «Рахлинских сезонов» и «Белой сирени» до «Дениса Мацуева у друзей». То есть мероприятия разного формата сменяют друг друга, уже по традиции предлагая слушателям погружение в полярные по звучанию музыкальные миры. В итоге люди, которые раньше, может, вообще не понимали, для чего им ходить на симфонические концерты, теперь могут выбирать осознанно. И в соответствии со вкусом.

Знаки качества: абонемент в Московской филармонии, гастроли и звездные солисты

С 2018 года ГАСО РТ остается единственным региональным коллективом, имеющим собственный абонемент в концертном зале имени Чайковского Московской госфилармонии. Более того, оркестр, который столичная публика окрестила «татарской конницей», уже четыре года подряд открывает сезоны на этой прославленной площадке (и всегда – вместе с пианистом Денисом Мацуевым).

«Наш абонемент моментально продается. Это показатель качества и того, что у оркестра сформировалась своя публика в столице. Зная об этом, филармония действует уже из чисто экономических соображений», – объяснял такую стабильность Сладковский.

Другие показатели качества – и разнообразный репертуар (что видно и по фестивалям), от мировой классики до современных татарских композиторов. И постоянные гастроли – уже в 2014 году ГАСО РТ участвовал в La Folle Journee в Японии, выступал в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в Золотом зале Musicverein Вены. А в 2017-м на концерте оркестра в Мадриде присутствовала королева Испании София.

В последние годы по понятным причинам география поездок сдвинулась с запада на восток – ГАСО РТ выступал не только в Турции, куда уже ездил, но и в ОАЭ, Омане. Первый тур в Китай состоялся еще в 2018 году. А в 2023-м вместе с Мацуевым оркестр провел в Шэнчьжэне марафон – за один вечер пианист исполнил все четыре фортепианных концерта Рахманинова и его же Рапсодию на тему Паганини (Сладковского за пультом при этом сменял коллега Кристофер Чен).

Что касается России, то в афише ГАСО РТ не только две столицы, но и Пермь, и Иркутск, и Сочи, и Тюмень… Особенно дороги коллективу также концерты, которые он проводил в Клину (где жил Чайковский) и Ивановке (имение Рахманинова).

Еще один безусловный знак качества – тесные творческие контакты с выдающимися дирижерами и исполнителями. За пультом ГАСО РТ стояли настоящие легенды – Сладковский не боится конкуренции и часто отдает бразды правления приглашенным маэстро. Этой весной впервые с оркестром в качестве дирижера выступил, например, Владимир Спиваков.

В истории оркестра остались совместные выступления с Пласидо Доминго, Михаилом Плетневым, Дмитрием Хворостовским и др. А сегодня афишу украшают совместные программы с Ильдаром Абдразаковым, Вадимом Репиным, Денисом Мацуевым и огромной плеядой молодых пианистов, скрипачей и других исполнителей. На юбилейном гала-вечере, например, собрались звезды разных поколений.

Вместе с молодыми, но уже титулованными музыкантами Дмитрием Маслеевым (фортепиано), Равилем Ислямовым (скрипка) и Василием Степановым (виолончель) ГАСО РТ сыграл вторую и третью части из знаменитого «тройного» концерта Бетховена. А во втором отделении партнерами Сладковского и Ко стали знаменитые выпускники КГК имени Жиганова.

Оперный бас Алексей Тихомиров, приглашенный солист Большого театра России и «Геликон-оперы», порадовал публику репертуаром Шаляпина – например, арией хана Кончака из оперы «Князь Игорь» Бородина, серенадой Мефистофеля из оперы «Фауст» Гуно и русской народной «Вдоль по Питерской». «Выступать с однокурсниками, с замечательными музыкантами этого уникального оркестра, с друзьями – для меня всегда огромный праздник», – рассказал артист журналистам.

А заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова исполнила речитатив и гавот Манон из оперы «Манон» Массне, арию Алтынчеч из оперы «Алтынчеч» Жиганова и знаменитый «Сандугач» Яхина. Отдав таким образом дань и мировой, и татарской классике.

«ГАСО РТ входит в тройку лучших оркестров в нашей стране, это бренд и лицо Татарстана, и для меня невероятное счастье и честь участвовать в открытии юбилейного года», – отметила Шагимуратова. Кстати, ее сольная программа с ГАСО РТ намечена на 8 декабря – прославленное сопрано приедет в Казань ради соло в симфонии №4 Густава Малера (10 декабря эту же программу повторят в Москве).

«Запись – это как техосмотр. Это проверка слаженности оркестра»

В программе гала-концерта между увертюрами к «Алтынчеч» Назиба Жиганова и «Венгерским маршем» Гектора Берлиоза, а также другой довольно торжественной и отнюдь не тихой музыкой, неожиданной вставкой – но только на первый взгляд – прозвучало медитативное адажиетто из малеровской Пятой симфонии. Так маэстро Сладковский напомнил о мегапроекте, которым ГАСО РТ активно занимается последние два года, – речь о первом в истории российской звукозаписи полном и целенаправленном студийном цикле симфоний немецкого композитора.

Музыка Малера считается вершиной мирового симфонизма – его девять симфоний (10-я осталась незавершенной) отличаются небывалыми масштабами, сложной концептуальной драматургией, огромными исполнительскими составами (солисты и хоры) и новаторской, технически очень сложной оркестровкой.

«Вы знаете, что в мире есть всего восемь студийных записей симфоний Малера? Именно студийных, не в концертном исполнении – таких, конечно, намного больше. Сейчас для меня и для ГАСО РТ просто идея фикс воплотить этот план в реальность, потому что это будет колоссальный прорыв. Это будет первая полная запись всего цикла симфоний Малера за последние полвека, наверное! Если нам это удастся сделать, это будет и эталонная запись, и запись, которую в России сделает именно ГАСО РТ! И которая останется в истории, на века, что называется», – так объяснял Сладковский суть проекта в интервью «Татар-информу».

Еще в 2016 году ГАСО РТ записал Первую, Пятую и Девятую симфонии Малера для фирмы «Мелодия». Но текущий цикл стартовал с 2025-го, в июне которого была записана Восьмая симфония. Такая работа проходит летом, после завершения сезонов – оркестр и звукооператоры запираются в том же ГБКЗ имени Сайдашева. «Запись – это как техосмотр, это детальная проработка партитур, каждой фразы, каждого аккорда, это проверка слаженности оркестра. Если в одном дубле не попали – играем снова и снова, доводим исполнение до совершенства», – рассказывал маэстро.

Интересно, что Малер, к которому многие коллективы и не притрагиваются, появился в репертуаре оркестра еще при Рахлине – в 1975-м. К настоящему времени на концертах ГАСО РТ исполнил все девять законченных симфоний. Осталось их только записать – завершить эту работу планируется в следующем сезоне.

Но важно подчеркнуть, что к мегапроекту оркестр пришел не случайно – звукозаписью при Сладковском начали заниматься буквально сразу, причем на различных лейблах. Например, Антологию татарской музыки на трех дисках в 2013-м выпустили на Sony Music. А после, причем зачастую по заказу самой Sony, записали циклы произведений Чайковского, Рахманинова, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева и др.

Параллельно за эти годы ГАСО РТ вырастил и благодарную теле-, радио- и видеоаудиторию, причем во всем мире. Оркестр стал первым в России региональным коллективом, записанным телеканалами Medici и Mezzo, его концерты регулярно появляются в эфирах телеканала «Культура» и радио «Орфей». Профессионально организованные трансляции концертов из Казани на весь мир превращают местное событие в часть мирового цифрового архива классической музыки. Неудивительно, что юбилейный гала тоже прошел в прямом эфире – для этого ГАСО РТ специально привез из Москвы команду видео- и звукооператоров (в ГБКЗ имени Сайдашева условий для таких трансляций, увы, не создано).

«Вы знаете какие-нибудь записи Рахлина? Увы, не осталось практически никакого наследия. Только «Марш Сайдашева» на грампластинках, которые не найти, да телевизионные хроники – с открытия КАМАЗа и т. п. Для меня важно, что мы оцифровываем историю ГАСО РТ и она останется на века. Для меня важно, чтобы тот состав оркестра, который я пестую уже 16 лет, не просто активно концертировал, а чтобы от него остались записи», – объяснял Сладковский. Добавляя, что это абсолютно не коммерческая история: «Главное – все наши записи сразу уходят на музыкальные платформы, на те же Apple Music, Яндекс и др.».

«Очень важна та поддержка, которую оркестру оказывает Рустам Нургалиевич Минниханов»

«Республика может гордиться своим оркестром – из всех региональных коллективов ГАСО РТ занимает лидирующее положение, и выступать с ним для любого артиста – большая честь. Именно благодаря приходу Александра Сладковского оркестр поднялся на небывалую высоту – профессиональную, человеческую, музыкальную. Конечно, очень важна та поддержка, которую оркестру оказывает Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Но если бы у руля коллектива не стоял такой флагман, как Сладковский, не было бы и настолько блестящего результата», – заявила журналистам перед юбилейным гала Альбина Шагимуратова.

По мнению музыковеда и главного редактора журнала «Музыкальная жизнь» Евгении Кривицкой (как органистка она часто выступает в совместных концертах), очень многие оркестры в регионах давно уже равняются «на такой феномен, как ГАСО РТ»: «Хотят быть настолько же хорошо укомплектованными, хотят исполнять такой же серьезный репертуар, проводить крупные фестивали, подобные тем, что проходят в Казани, делать качественные звукозаписи».

Связано это с тем, что ГАСО РТ при Сладковском «высоко поднял для всех планку, доказав, что региональный коллектив способен практически ничем не отличаться от столичного, что к нему могут постоянно приезжать выдающиеся солисты и дирижеры, и не только из Москвы и Петербурга, но и из-за рубежа, – и не кривить губы, не делать скидку на то, что они в Казани, а не в Москве, а мечтать сюда еще раз вернуться. Что в нестоличном городе могут звучать Малер и Брукнер, и вообще, насколько это возможно, все лучшее, что есть в музыкальном мире».

Конечно, основание этого успеха очевидно – поддержка от Правительства Татарстана и лично от Рустама Минниханова, который, как всегда подчеркивает сам Сладковский, «очень бережно относится к нам как к культурному бренду республики». По словам Кривицкой, другие коллективы используют это как аргумент в общении со своими властями: «Они могут прийти к своему губернатору и сказать: вот, смотрите, у Татарстана же получилось, там смогли создать бренд даже не всероссийского, а мирового уровня. Значит, и мы сможем о нашем регионе таким же образом, через музыку, через культуру, через оркестр, поведать миру. Помогите и поддержите».

Но важно и то, что ни ГАСО РТ, ни его худрук и главный дирижер не останавливаются на достигнутом. «Мы стараемся на всех площадках, на которых нам удается выступать, с честью нести это почетное звание – Государственного Академического Симфонического Оркестра Республики Татарстан. Мы делали это в течение 60 лет и будем продолжать делать дальше – это наша работа. При этом мы будем ставить себе новые цели, еще амбициознее прежних, потому что только так, не почивая на лаврах, а постоянно развиваясь, можно и удерживать достигнутый уровень, и покорять новые вершины», – говорит Сладковский.

После концерта он признался – раньше мечтал, чтобы оркестр при нем заработал так же слаженно, как швейцарские часы. «Но теперь мы работаем еще лучше – как татарские часы», – говорит маэстро.

Фото предоставлены пресс-службой ГАСО РТ