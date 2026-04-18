«Даже немного волновался»: маэстро Спиваков впервые за 59 лет встал за пульт ГАСО РТ

Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который организует и проводит ГАСО РТ, в этом году удивил публику необычным концертом. «Кармен-сюиту» Щедрина, «Павану» Форе и «Болеро» Равеля оркестр впервые исполнил под управлением Владимира Спивакова. С какой датой совпало это выступление и как маэстро завершил вечер, – в репортаже «Татар-информа».





Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который организует и проводит ГАСО РТ, в этом году удивил необычным содержанием. 15-й по счету форум, названный в честь основателя и первого худрука оркестра, выдающегося советского дирижера Натана Рахлина (120-летие со дня рождения которого отмечалось 10 января), как правило, потчует слушателей довольно изысканными программами. Главный оркестр Татарстана, у руля которого с 2010 года стоит народный артист РФ и Татарстана Александр Сладковский, не боится «сложных» афиш – публика в республике давно до них доросла, и на концертах, где звучит редкая и не самая массовая, не «заезженная» музыка, всегда собираются полные залы.

Вот и на этот раз 4 апреля ГАСО РТ под управлением самого Сладковского открыл «Рахлинские сезоны» скрипичным концертом Феликса Мендельсона (солировала Стефания Поспехина) и симфонией №5 Густава Малера. Симфонический цикл этого австрийского титана оркестр в последние годы не только часто исполняет на концертах, но и записывает «без слушателей» (особенно активно эта работа ведется летом, после закрытия сезона – и юбилейный 60-й исключением в этом плане не станет).

Солировала Стефания Поспехина

Как объяснял Сладковский в интервью «Татар-информу», в мире существует всего восемь студийных записей симфоний Малера. И если девятой станет запись, сделанная ГАСО РТ, «это будет колоссальный прорыв»: «Это будет эталонная запись, которую в России сделает именно Госоркестр Татарстана! И которая останется в истории, на века, что называется».

После Малера же, по словам Сладковского, «может быть только Антон Брукнер», который «намного сложнее и с точки зрения понимания, и по технологии воспроизведения его звуковых миров». «Это если мы говорим о тех новых вершинах, которые нам еще предстоит взять», – признавался худрук и главный дирижер ГАСО РТ.

До записей симфоний Брукнера, впрочем, еще далеко, но вживую к музыке этого композитора оркестр обращался уже не раз. Вот и в рамках «Рахлинских сезонов» произошла очередная, да простится мне спортивный термин, «концертная тренировка»: под управлением худрука ГАСО России имени Светланова, двукратного обладателя премии «Золотая маска» Филиппа Чижевского 15 апреля была исполнена симфония №3 Брукнера, которую тот, кстати, посвятил Вагнеру.

«Отдых» между двумя сложнейшими «забегами»

«Сложность» этой музыки и для музыкантов, и особенно для слушателей очевидна и не вызывает споров – это не Чайковский, не Рахманинов и даже не Шостакович. Сам Малер, чье симфоническое наследие музыковед Иван Соллертинский называл «грандиозной философской поэмой», лично признавал, что его Пятая симфония для исполнения «очень и очень трудна». А монументальный стиль Брукнера, симфонии которого в силу богатой гармонии, сложной полифонии и значительной продолжительности считают апогеем австро-немецкого романтизма, в его «вагнеровском» опусе тоже сражает наповал, особенно неофитов.

Тем удивительнее, что между этими абсолютными вершинами симфонизма в программу «Рахлинских сезонов», состоящую из четырех концертов, вписался вечер, который можно было бы назвать отдыхом между двумя сложнейшими «забегами».

Примечательно, что второй концерт фестиваля выпал на 10 апреля – именно в этот день, но в 1967 году, созданный за полгода до этого в ТАССР симфонический оркестр впервые выступил перед публикой под управлением Натана Рахлина.

А ровно через 59 лет за пульт оркестра впервые в его истории встал другой выдающийся дирижер – Владимир Спиваков. Виртуозный скрипач, основатель камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра России, президент Московского международного дома музыки, народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» – в подобных случаях, как правило, лучше вовремя остановиться, поскольку список всех регалий займет слишком много места. Но в случае со Спиваковым, по сути, хватит одного имени – оно знакомо всем, даже далеким от мира академической музыки людям.

«Для меня это абсолютно неописуемое, нереальное совпадение»

В прошлом году маэстро отметил 60-летие с начала своей блистательной карьеры, в которой были выступления со многими симфоническими оркестрами, от советских до зарубежных, во главе которых стояли такие легенды, как Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Риккардо Мути, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель и Леонард Бернстайн (у двух последних Спиваков даже брал уроки дирижирования). А также – Натан Рахлин…

«Можете себе такое представить?! Для меня это абсолютно какое-то неописуемое, нереальное совпадение, которым связываются воедино вроде бы такие далекие друг от друга истории. И тот факт, что Владимир Теодорович впервые выступил с ГАСО РТ, что он нашел время и возможность к нам приехать, что он благословил своим творческим присутствием наш коллектив, да еще в такую символическую дату, – это для меня очень важно», – не скрывал эмоций Сладковский.

Сам Спиваков в общении с пресс-службой ГАСО РТ (со СМИ маэстро в этот раз не общался) признался, что, «когда ехал в Казань, конечно, и сам не знал, как все в итоге сложится». Тут стоит отметить, что как дирижер он выступает в Татарстане довольно часто – буквально в марте вместе с «Виртуозами Москвы» дал два концерта в том же самом ГБКЗ имени Сайдашева.

А автор этих строк помнит другой вечер, состоявшийся несколько лет назад, особенно его финал, для которого оркестр по управлением Спивакова выбрал «Прощальную» симфонию Гайдна. И когда все музыканты в итоге ушли со сцены (так было прописано самим композитором, организовавшим в свое время один из первых перформансов в истории), в почти полной темноте, освещенной слабым лучом света, остался один дирижер. Который, отложив палочку, взял в руки скрипку…

Но в данном случае, как объяснил Владимир Теодорович, все было иначе, поскольку он впервые ехал работать именно с ГАСО РТ в качестве «приглашенного дирижера». «Искренне признаюсь – немножко даже волновался. Потому что понимал, что столько лет оркестр работает с Александром Сладковским, что все привыкли к нему, к его стилю, что очень много было сыграно уже различных программ. А я, как ни крути, человек новый. Это всегда риск. И хотя оркестры часто работают с дирижерами со стороны, и Госоркестр Татарстана тут не исключение, поверьте, никто никогда не знает на старте, что в итоге получится».

Впрочем, «с первых же звуков музыки, уже через несколько тактов я увидел, что музыканты меня очень хорошо понимают и готовы следовать за мной всем сердцем, всей душой, – рассказал Спиваков. – Поэтому и концерт стал праздником для всех, кто был в зале». Как добавил Сладковский, «оркестр был совершенно очарован и получил огромное количество информации от совместных репетиций» с маэстро. Которому в свое время в знак дружбы и признания собственную дирижерскую палочку подарил сам Леонард Бернстайн.

Знаменитые ритмы Испании от французских композиторов

Под управлением Владимира Спивакова, который в свой 81 год в изящном смокинге легко запрыгивал на дирижерскую трибуну и весьма эмоционально порой раздавал указания оркестровым группам, ГАСО РТ второй вечер фестиваля «Рахлинские сезоны» отдал… ритмам Испании.

В программе были «Кармен-сюита» Родиона Щедрина (транскрипция для балета, основанная на опере Жоржа Бизе), «Павана» Габриэла Форе и «Болеро» Мориса Равеля.

Стоит отметить, что эти популярные в массах произведения лишь на фоне мощных симфонических опусов Малера и Брукнера можно, с большой долей условности, назвать «легкой прогулкой» для музыкантов. Простота этих партитур обманчива – и для оркестра, и для дирижера исполнение такой музыки требует высочайшей степени концентрации, полной отдачи и огромного мастерства. Только в таком случае публику удастся заворожить широко известными мотивами, от которых порой хочется отбросить все приличия и пуститься в пляс.

Напомним, в музыке для одноактного балета, поставленного кубинским хореографом Альберто Алонсо в апреле 1967-го специально для супруги и музы Щедрина – великой балерины Майи Плисецкой, композитор, как он сам рассказывал, взялся поначалу за вроде бы служебную и техническую задачу. Но в итоге отыскал собственный «философский камень», в основе которого – гениально выбранный инструментарий. Которым Щедрин смог убедительно компенсировать отсутствие в балете оперных голосов.

Симфонический оркестр в этой версии «Кармен» зазвучал «несколько горячее оперного», поскольку музыке в балете, объяснял композитор, «надлежит дорассказать куда больше», чем в «братском» виде искусства. Возможно, именно поэтому «Кармен-сюита» чаще звучит в концертных залах, чем в театрах, всегда срывая восхищенные овации публики.

«Изящная, но не столь важная» «Павана», как скромничал по поводу своего самого исполняемого сочинения французский композитор Габриэль Форе, была создана им в 1887-м. Ритмичная тема в стиле испанского танца, «которая развивается сама, гармонизируется различными способами, изменяется и модулируется», уже полтора века переносит слушателей в атмосферу эпохи Возрождения. Тогда подобная музыка сопровождала важные придворные церемонии.

Наконец, еще одно «псевдоиспанское» сочинение – «Болеро», последний шедевр француза Равеля (кстати, ученика Форе), было создано в 1928 году по заказу балерины Иды Рубинштейн (напомним о другой параллели – Плисецкая через полвека станцевала этот балет в хореографии Мориса Бежара). Опус считается «чудом оркестровки», хотя критики находили в настойчивом повторении одной из самых протяженных тем в истории музыки (34 такта) и мотивы болезненных галлюцинаций, и «неумолимое нашествие злых сил» (не случайно Шостакович в первой части своей «Ленинградской» симфонии схожим образом услышал нашествие фашистских войск).

Наш земляк Николай Заболоцкий, посвятивший Равелю стихотворение «Болеро», трактовал эту музыку как «священный танец боя», воплощение героического духа свободолюбивой Испании. Парадокс в том, что Испания в нотном преломлении знаменитых французов (и примкнувшего к ним Щедрина) присутствует на самом деле лишь как некий образ.

Известно, например, что Бизе, скончавшийся в 36-летнем возрасте через несколько месяцев после премьеры своей оперы, в Испании даже не бывал. Но, как позже отмечал композитор Исаак Альбенис, «я не знаю, как Бизе удалось это сделать, но Испания не родила ничего более испанского, чем „Кармен“»!

Испанская «Павана» во Франции в конце ХIX века исполнялась, как правило, в память об умерших (почти одновременно с этой пьесой Форе, кстати, создал свой знаменитый «Реквием»). И композитор, долгие годы сопровождавший в церквях похоронные службы, об этом прекрасно знал. Но своей пьесе осознанно придал светлый и возвышенный характер, чем немало удивил публику. «Именно так я чувствую смерть – как счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье, а не как мучительный переход», – объяснял автор.

Наконец, «Болеро», вроде бы самое испанское из всех выбранных для концерта сочинений, тоже мало похоже на традиционный тип аналогичного национального танца, известного с конца XVIII века. Как минимум Равель в два раза замедлил характерный для настоящего болеро оживленный темп. «Это танец в очень умеренном темпе, совершенно неизменный как мелодически, так гармонически и ритмически, причем ритм непрерывно отбивается барабаном. Единственный элемент разнообразия вносится оркестровым крещендо», – объяснял композитор. Лично настаивавший на исполнении своего «Болеро» в постоянном темпе без ускорений и замедлений (его спор об этом со знаменитым Артуро Тосканини сейчас читается как «исторический анекдот»).

«Люблю Татарстан, люблю сюда приезжать. Новые концерты уже в планах»

Остается добавить, что на бис ГАСО РТ вместе с Владимиром Спиваковым исполнили интермеццо из одноактной оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи (чем разбавили главную тему итальянскими нотками). А после довели зал до полного исступления... знаменитым «Па-де-де» из «Щелкунчика» Чайковского.

«Я люблю Татарстан, люблю сюда приезжать и с «Виртуозами Москвы», и с Национальным филармоническим оркестром. И новые концерты уже есть в планах. Так что радость продолжается – и это самое главное. Потому что мы дарим людям утешение, мы дарим людям красоту, а в нашей время это совершенно необходимо», – отметил в заключение маэстро.

Добавив, что всегда радуется, когда видит в зале разную публику, особенно детей: «Я верю, что если они услышат великолепную музыку, то начнут по-другому смотреть на мир, он раскроется для них с новой стороны. Потому что музыка, уверен, пришла к нам откуда-то сверху. Свыше. Еще Гете сказал, что Господь, когда создавал мир, слушал музыку Баха. А Бродский, в свою очередь, добавил много позже, что в каждой музыке есть Бах, но в каждом из нас – Бог».

Сегодня «Рахлинские сезоны» закроет еще одна национальная программа – венгерская. Большой друг ГАСО РТ, органист Даниэль Шомодьи-Тот, выйдет в качестве дирижера, чтобы исполнить с нашими музыкантами «Венгерскую рапсодию» №2 и фортепианный концерт Ференца Листа, «Румынские народные танца» Белы Бартока и «Танцы из Галанты» Золтана Кодая. Солировать за фортепиано будет венгерский же пианист Марцелл Сабо.

Фотографии предоставлены ГАСО РТ