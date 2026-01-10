«Творил на уровне гипноза»: музыкальная Казань отмечает 120-летие Натана Рахлина

С младых ногтей скрипач, тромбонист, кларнетист и талантливейший дирижер Натан Рахлин был приглашен в Казань первым ректором Казанской консерватории Назибом Жигановым уже прославленным артистом в возрасте 60 лет. Стояла задача создать симфонический оркестр ТАССР. Что из этого получилось, в день 120-летия маэстро напоминает «Татар-информ».





Музыкальная Казань отмечает 120-летие дирижера Натана Рахлина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Музыка в крови

28 декабря 1905 года (10 января 1906 года по новому стилю) в семье музыканта-капельмейстера, дирижировавшего крохотным провинциальным оркестром на Украине, родился первенец – Натан Рахлин.

Отец учил мальчика играть на скрипке, конечно же, малец бывал на многих репетициях коллектива, так что уже в 10 лет впервые предстал настоящим дирижером – когда отца призвали в армию и Натан, как старший, помогал матери содержать еще четверых своих братьев и сестер, управляя оркестром вместо родителя.

В 14, во время Гражданской войны, юный Рахлин уже сам в рядах Красной Армии – он трубач-сигналист Червоно-казачьего полка бригады Котовского. В 16 лет Натан – музыкант оркестра Киевской высшей военной школы. Затем были Киевская консерватория, работа в Куйбышеве (ныне Самара) и Харькове, и вот Рахлину поручают руководить только что созданным симфоническим оркестром в Донецке.

I Всесоюзный конкурс дирижеров. Большой зал Московской консерватории. Оркестром дирижирует Натан Рахлин – вторая премия по итогам конкурса. Москва, 1938 год Фото: © Анатолий Гаранин / РИА Новости

После первого же Всесоюзного конкурса (1938 год) Натан Рахлин стал одним из самых известных дирижеров.

«Рахлин – дирижер с великолепным, блестящим будущим, дирижер огромной силы и таланта, первоклассный педагог оркестра», – отозвался о нем после этого конкурса сам Дмитрий Шостакович.

Оркестр Рахлина в Казани

Почти четверть века Натан Рахлин руководил Государственным симфоническим оркестром Украинской ССР, в годы Великой Отечественной войны дирижировал Симфоническим оркестром СССР. Получил и звания народного артиста СССР и Татарстана, и Государственную премию СССР.

Афиша Казанской консерватории 1969 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работать в Казани уже знаменитого и признанного дирижера приглашает в 1966 году Назиб Жиганов. Рахлин становится профессором молодой Казанской консерватории (ей тогда всего 21 год), но главное – ему предстояло создать для ТАССР симфонический оркестр. Музыкантов в будущий коллектив Рахлин отбирал преимущественно из выпускников все той же Казанской консерватории.

Зала, где будет расти оркестр, набирать славу и непременно каждый раз не только срывать овации, но и вызывать у зрителей своим исполнением проникновенные слезы, в Казани тогда еще не существовало. Он только еще строился. Старожилы города вспомнят стеклянное, это было модно в 60-е, здание на площади Свободы – Актовый зал Казанской консерватории. Его открыли в 1967 году. Сейчас на этом месте Большой концертный зал, в который, уже по моде 90-х, был перестроен предшественник.

Фрагмент документального фильма «Назиб Жиганов», запечатлевший несколько минут репетиции Симфонии №2 Назиба Жиганова «Сабантуй», 1968 год, дирижирует Натан Рахлин

Первые концерты Симфонический оркестр Казанской филармонии (так он в то время назывался) давал даже и на улице – например, бесплатно играя летом в парке Горького. Играли и зарубежную, и русскую, и татарскую симфоническую музыку. За несколько первых лет исполнили все симфонии Брамса, Чайковского, Бетховена, все увертюры Вагнера, Вебера, Россини, почти все из Шостаковича.

«Я года два работал с ним в оркестре, пришел молодым музыкантом в группу скрипок. Когда он заходил на репетиции, весь оркестр вставал. А у него было очень доброе отношение к музыкантам. Это все отмечают. Они все были для него как дети. Он так и обращался ко многим: «Деточка, сыграй вот так. Деточка, сыграй так». Наверное, это больше относилось к духовым, потому что они солисты, у каждого своя партия. Но в любом случае он очень бережно относится к музыкантам. Наверное, ему было непросто работать в таком ключе, потому что когда у тебя большой коллектив (тогда было около 70 человек), это, наверное, сложно», – поделился воспоминаниями с корреспондентом «Татар-информа» Джанбек Монасыпов.

Рахлин никогда не ругался, не кричал, рассказал скрипач. Но если был чем-то недоволен, это было сразу видно.

«Было понятно, что надо что-то делать, стараться лучше», – пояснил Монасыпов.

Советский дирижер Натан Григорьевич Рахлин. Главный дирижер и художественный руководитель Государственного оркестра Татарской АССР Татарской филармонии. Народный артист СССР. 1970 Фото: © Олег Макаров / РИА Новости

Рахлинские сезоны

Известным далеко за пределами ТАССР Симфонический оркестр Казанской филармонии стал, едва разменяв второй десяток своего существования, – когда получил звание лауреата Всероссийского (1975 год) и Всесоюзного (1977 год) конкурсов. В Казань выступить с местным оркестром стали приезжать знаменитости уровня Мстислава Ростроповича, оркестры союзных республик, отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР и даже иностранные дирижеры.

«Мир знал Рахлина. Так и говорили за границей: «У вас же есть Рахлин! Зачем вам что-то еще?» Но время было такое, когда никуда не выехать. А люди плакали на его выступлениях – так он мог дирижировать», – подчеркнул Монасыпов.

В Казани Натан Григорьевич завершил свой жизненный путь. Он скончался в больнице летом 1979 года. В Актовом зале, где маэстро несколько лет дирижировал последним созданным им оркестром, казанцы прощались с легендой. Однако похоронен дирижер был в Киеве.

Руководитель ГАСО РТ Александр Сладковский в 2011 году инициировал проведение ежегодного музыкального фестиваля «Рахлинские сезоны» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

После его смерти Симфонический оркестр продолжал свою деятельность, дал несколько концертов памяти своего отца-основателя. А в 2011 году, в новейшей своей истории, коллектив вернул его имя в память жителей современной Казани: новый руководитель Государственного академического симфонического оркестра РТ Александр Сладковский инициировал проведение ежегодного музыкального фестиваля «Рахлинские сезоны».

«Фестиваль – дань человеку, который создал этот коллектив. Сезон, который сейчас идет, юбилейный – 60-й, а в следующем сезоне будет 60-летний юбилей оркестра. Сезоны опережают годы жизни оркестра, поскольку когда первый сезон начался, оркестр только появился – ему было ноль лет. Свои 60 лет оркестр отметит 1 октября 2026 года», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГАСО Республики Татарстан.

Поскольку нынешний концертный сезон у оркестра юбилейный, программа весенних Рахлинских сезонов будет расширенной. Ожидается приезд Владимира Спивакова и Филиппа Чижевского, венгерского дирижера Даниэля Шомодьи-Тота. Кто будет дирижировать в финальный день фестиваля, еще не определено.

Гостями каждого фестиваля, к слову, обязательно становятся ветераны оркестра – музыканты, которые служили в коллективе еще при Рахлине. А четверо его коллег до сих пор выходят на сцену: виолончелистка Роза Асадуллина, скрипачки Лариса Михеева и Зульфира Ахметова и собеседник «Татар-информа» Джанбек Монасыпов.

В 2006 году к 100-летию Натана Рахлина была выпущена посвященная ему книга Фото: © предоставлено Джанбеком Монасыповым

«Натан Рахлин был дирижер мирового уровня и уникальный человек. Таких, как он, мало даже в мире. Просто он родился не в то время: живи он сейчас, из заграниц не вылезал бы. Это был просто гениальный дирижер. Он творил на уровне гипноза: надо уметь так управлять оркестром, так выражать свое слушание музыки, чтобы оркестр отражал все в зал. Это под силу только людям, которые имеют власть над такой большой массой, как оркестр. Это сложно. Дирижером надо родиться. И это то, что есть и у нынешнего руководителя нашего оркестра Александра Сладковского», – заключил Монасыпов.

Видео: страница музея композитора Назиба Жиганова во «ВКонтакте»