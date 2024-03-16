Победитель конкурса «На выборы всей семьей!»: «Выигрыш автомобиля – большое счастье»

Флюда и Алмаз Гардисламовы всегда ходят на выборы вместе

Фото: shahrikazan.ru

«Даже не знала, что вечером будут разыгрывать автомобиль»

Флюда и Алмаз Гардисламовы всегда ходят на выборы вместе. Первый день президентских выборов – 15 марта – не стал исключением. По уже сложившейся в их семье традиции они вдвоем пришли на избирательный участок. Там же сделали фотографию на память.

На тот момент они не думали об участии в конкурсе и, конечно, не могли себе даже представить, что уже вечером станут обладателями новенькой машины.

«Информацию о конкурсе мы увидели в средствах массовой информации. И потом в телевизоре показали рекламу „Татарстан алга“ с акцией „Всей семьей на выборы“. Хештеги #ТатарстанАлга и #всейсемьейнавыборы запомнили и хотели просто поставить свою фотографию вот под этими хештегами», — поделилась женщина с изданием «Шахри Казан».

На тот момент они не думали об участии в конкурсе и, конечно, не могли себе даже представить, что уже вечером станут обладателями новенькой машины Фото: aktanysh-rt.ru

В тот день на участке было многолюдно, Флюда и Алмаз видели, как многие семьи надевают браслеты и фотографируются с детьми.

«Я тогда подумала, почему бы мне это не сделать. Нам тоже дали браслет. Мы вместе сфотографировались и, когда появилось свободное время, выложили фотографию. Я даже не знала, что вечером будут разыгрывать автомобиль», — рассказала победительница конкурса.

«Стала получать поздравления, множество сообщений в мессенджерах» Фото: aktanysh-rt.ru

«Мы удивились и обрадовались, но и не верилось, конечно»

Победа в конкурсе стала для семьи приятным сюрпризом. Женщина не сразу поверила, что именно ей так крупно повезло.

«Стала получать поздравления, множество сообщений в мессенджерах. Совсем незнакомые мне люди отправляли сообщения во „ВКонтакте“. Мы удивились и обрадовались, но и не верилось, конечно. Позвонили нашей односельчанке Эльмире. Она показала видео, и тогда уже мы убедились окончательно», — рассказала она изданию «Актаныш-информ».

Победительница признается, что не может до конца выразить свои чувства. «Они безграничны», — говорит Флюда.

По ее словам, она один раз уже становилась победительницей лотереи – 4 года назад среди подписчиков она выиграла у местной газеты приставку к телевизору. И узнала об этом только от односельчан.

«Бабушка отправила подарок на свой день рождения»

Флюда Гардисламова рассказала, что 15 марта — день рождения ее покойной матери. Прошло уже достаточно времени, но женщина всегда помнит о самом близком человеке.

«Мне мои дети говорят, что бабушка отправила подарок на свой день рождения. Маму я никогда не забываю, всегда посвящаю ей свои молитвы. И ее душа молится за меня, и все это произошло в месяц Рамазан. Это подарок Аллаха», — говорит собеседница.

Муж Алмаз добавляет, что такого большого выигрыша в их семье никогда не было и он благодарен супруге за участие в конкурсе.

Флюда Гардисламова по профессии учительница, трудится в школе села Татарские Ямалы. Муж Алмаз — сотрудник пожарной службы Фото: aktanysh-rt.ru

На новой «Ладе» будет ездить глава семьи

Флюда Гардисламова четыре года держит уразу. По профессии она учительница, трудится в школе села Татарские Ямалы – это за 16 километров от ее родной деревни. На работу ездит на личном автомобиле. Муж Алмаз — сотрудник пожарной службы, тоже добирается в село Татарские Суксы на своей машине.

Они оба работают в соседних деревнях, поэтому семейный транспорт супругам крайне необходим. В этом году они как раз планировали обновить машину. После выигрыша на семейном совете они решили, что на новой «Ладе» будет ездить глава семьи.

Флюда и Алмаз Гардисламовы благодарят организаторов конкурса.

«Выигрыш машины — это для нас большое счастье. Тем более это произошло в Год семьи. Большое спасибо организаторам конкурса и всем, кто разделил нашу радость. Советую всем идти на выборы, отдать свои голоса в эти два дня. И, возможно, вы тоже выиграете машину», — посоветовала Флюда Гардисламова.

Сейчас они собираются в дорогу — в столицу республики. Ключи от автомобиля победительнице торжественно вручат 17 марта в прямом эфире телеканала «Татарстан — Новый век».

«Выигрыш машины — это для нас большое счастье. Тем более это произошло в Год семьи» Фото: aktanysh-rt.ru

За два дня разыграют еще два автомобиля

16 и 17 марта любая семья из Татарстана может выиграть один из двух оставшихся автомобилей Lada Vesta, пройдя фотоконкурс #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченный к Году семьи – 2024.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо до 17 марта включительно сделать фото/селфи с семьей со специальным браслетом на фоне избирательного участка РТ. Браслет должен быть виден на фото минимум у одного человека, достигшего избирательного возраста (браслет выдают проголосовавшим у избирательного участка РТ). Фото следует выложить на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» с двумя обязательными хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Личный аккаунт в соцсетях должен быть открытым и зарегистрированным не менее 30 дней, а участником фотоконкурса может быть только житель Татарстана, прописанный на территории республики.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.



Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.



Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).