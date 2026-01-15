Ключевым моментом работы ЦИК РТ в 2026 году станет организация выборов в Госдуму

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Ключевым событием в деятельности Центральной избирательной комиссии Татарстана в наступившем 2026 году станет обеспечение на высоком организационном уровне выборов депутатов Государственной Думы России IX созыва. Об этом заявил на 117-м заседании ЦИК РТ, первом в новом году, председатель комиссии Андрей Кондратьев.

«В условиях сложных вызовов современности стоящие перед нами задачи диктуют высокую ответственность для всех участников избирательного процесса и прежде всего – для работников системы избирательных комиссий. Спокойствие, профессионализм, нацеленность на коллективную работу – все эти лучшие качества наших сотрудников будут особенно важны в предвыборный период», – приводит слова главы ЦИК РТ пресс-служба комиссии.

Кондратьев обратил внимание на то, что важную роль в период подготовки к выборам депутатов Госдумы сыграют обновленные составы ТИК. В Татарстане сформированы 65 территориальных избирательных комиссий, назначены их председатели. Новым составам ТИК РТ предстоит организовать выборы депутатов ГД в 2026 году, депутатов Госсовета республики в 2029 году, выборы Президента России и выборы Раиса Татарстана в 2030 году.

«Выборы в Государственную Думу пройдут по смешанной системе. К выдвижению по федеральному округу начинают подготовку большинство из 21 общероссийской политической партии, более половины из которых (13) могут выдвигать свои списки без сбора подписей. Также в нижней палате российского парламента Татарстан представят шесть депутатов – одномандатников», – отметил глава Центризбиркома РТ.

«По представлению организатора выборов – ЦИК Российской Федерации, Государственной Думой утверждены границы избирательных округов, особая ответственность на тех ТИК, которые в предстоящий период будут выполнять функции окружных комиссий», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о судьбе мандата депутата Государственного Совета РТ, который освободится после досрочного прекращения полномочий ставшего руководителем Минэкологии республики Азата Зиганшина, Андрей Кондратьев сказал, что решение о назначении дополнительных выборов депутата ГС по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 будет принято в установленные законом сроки.

Согласно требованиям Избирательного кодекса РТ, дополнительные выборы депутата Госсовета назначаются не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до даты голосования.