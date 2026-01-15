news_header_top
Общество 15 января 2026 14:14

Рафаэль Фаттахов сменил Азата Зиганшина на посту главы «Татагролизинга»

Сегодня коллективу АО «Татагролизинг» представили нового руководителя – Рафаэля Фаттахова. Ранее он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Рафаэль Фаттахов сменил на этом посту Азата Зиганшина, который в текущем году перешел на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Азат Зиганшин возглавлял предприятие с 2013 года.

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов отметил, что за годы совместной работы между районом и «Татагролизингом» сложились прочные деловые отношения – в том числе по вопросам развития Высокогорского района и оказания помощи участникам специальной военной операции.

«Надеемся, что нам удастся продолжить работу над созиданием нашего района и республики и сохранить дружбу», – подчеркнул он, пожелав Рафаэлю Фаттахову успехов на новой должности.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

