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Ру Тат
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Официальная хроника
1 ноября 2022  12:15

Клишас заявил, что отдельных документов о завершении частичной мобилизации не требуется

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Никаких дополнительных указов о завершении в России частичной мобилизации не нужно. Об этом сказал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», – ответил на соответствующий вопрос сенатор.

Накануне Президент России Владимир Путин сообщил о завершении частичной мобилизации. Он также отметил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о ее завершении.

31 октября Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан выполнил задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан. 

#мобилизация #Владимир Путин #андрей клишас
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