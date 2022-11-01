Клишас заявил, что отдельных документов о завершении частичной мобилизации не требуется

Никаких дополнительных указов о завершении в России частичной мобилизации не нужно. Об этом сказал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», – ответил на соответствующий вопрос сенатор.

Накануне Президент России Владимир Путин сообщил о завершении частичной мобилизации. Он также отметил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о ее завершении.

31 октября Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан выполнил задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан.