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Клишас увидел в истории с законом о призывном возрасте «подрыв доверия к власти»
То, каким образом принимался закон о новых границах возраста срочной службы, подрывает доверие к законодательной власти. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.
«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — констатировал сенатор.
При этом Клишас оказался единственным членом Совета Федерации, который воздержался при голосовании за закон о расширении призывного возраста. Поддержали документ 159 сенаторов, против не проголосовал никто.
Ранее Государственная Дума утвердила расширение призывного возраста до границ в 18–30 лет. При этом изначальная версия законопроекта предполагала повышение нижней границы призывного возраста с теперешних 18 лет до 21 года. Против отказа от этой меры выступили несколько сенаторов, в том числе и Клишас.
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