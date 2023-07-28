Клишас увидел в истории с законом о призывном возрасте «подрыв доверия к власти»

Андрей Клишас

Фото: vk.com/andreyklishas

То, каким образом принимался закон о новых границах возраста срочной службы, подрывает доверие к законодательной власти. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — констатировал сенатор.

При этом Клишас оказался единственным членом Совета Федерации, который воздержался при голосовании за закон о расширении призывного возраста. Поддержали документ 159 сенаторов, против не проголосовал никто.

Ранее Государственная Дума утвердила расширение призывного возраста до границ в 18–30 лет. При этом изначальная версия законопроекта предполагала повышение нижней границы призывного возраста с теперешних 18 лет до 21 года. Против отказа от этой меры выступили несколько сенаторов, в том числе и Клишас.