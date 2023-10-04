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Клинтон увидела влияние Путина в разногласиях по поводу финансирования Украины США
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон увидела влияние Президента России Владимира Путина в проблемах, которые едва не привели к приостановке работы (шатдауну) Правительства США. Разногласия среди парламентариев возникли в том числе из-за вопроса финансирования Украины.
«Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль», — подчеркнула она в беседе с PBS News.
Клинтон призвала бороться с растущим влиянием Президента России и удивилась, почему американцы «встают на его сторону». Тем не менее, уверена она, большинство конгрессменов придерживаются позиции о необходимости дальнейшей поддержки Украины.
Напомним, что Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете американского Правительства на 45 дней, в котором не предусмотрено финансирование Украины. После этого палата представителей Конгресса Соединенных Штатов впервые в истории проголосовала за отстранение спикера — поста лишился республиканец Кевин Маккарти, который, по мнению оппонентов, помешал шатдауну.
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