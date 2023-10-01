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Байден подписал закон о финансировании Правительства без помощи Украине
В финансирование Правительства США на 45 дней (до 17 ноября) не включена помощь Украине. Соответствующий закон подписал Президент Джо Байден, сообщает ТАСС.
Напомним, что из-за споров, разгоревшихся вокруг финансирования, Правительству грозил «шатдаун», или приостановка работы с 1 октября. Однако оба проекта, представленные каждой из частей палаты представителей, не устраивали американскую администрацию. Одним из поводов для разногласий стал отсутствующий пункт о финансировании Киева.
«В субботу, 30 сентября 2023 года, Президент подписал закон H. R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам <...> до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — заявили в Белом доме.
Ранее Байден заявлял, что Штаты «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена».
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