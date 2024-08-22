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Политика 22 августа 2024 08:56

Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова об уважении США Россией

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Экс-президент США Билл Клинтон удивился тому, что республиканский кандидат Дональд Трамп всерьез похвастался уважением со стороны РФ и КНДР во время своего президентства. Об этом пишет РБК.

«Я чуть не ахнул на первом раунде теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при нем, — заявил Клинтон на национальном комитете демпартии. — С серьезным лицом привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране».

Спикер назвал Трампа «хорошим актером», а затем признался, что выбрал бы уважение к Штатам от тех стран, которые высказывают его сейчас.

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