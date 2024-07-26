Кремль о политической элите США и Трампе: Не носим розовые очки

В Кремле не питают иллюзий в отношении политического истеблишмента Соединенных Штатов, сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-госсекретаря США Майкла Помпео о санкциях и помощи Украине. Об этом передает ТАСС.

«Мы никогда не носили и не носим розовые очки. Этот упомянутый вами один из кандидатов в Президенты США (речь про Дональда Трампа – прим. Т-и) является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии», – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что именно при президенстве Трампа началась санкционная гонка Штатов против России, и подчеркнул, что бывший американский лидер «мало чем отличается для нас от всех остальных».

«Может, он чуть больше проявляет политической мудрости для поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», – резюмировал Песков.

Майкл Помпео в статье The Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов с целью наращивания поставок оружия Киеву.