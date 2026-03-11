Клименко усомнился в воплотимости идеи дать россиянам право отказа от услуг с участием ИИ

Прозвучавшее в Государственной Думе предложение дать гражданам России право отказываться от услуг, оказываемых с помощью искусственного интеллекта, вряд ли реализуемо. Такое мнение высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1».

«Это все-таки не закон, а популистская уступка. Есть люди, озабоченные тем, что завтра начнется порабощение (со стороны машин – прим. Т-и), но мы уже все там, никого защищать не надо», – выразил уверенность Клименко, бывший в 2016–2018 годах советником Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития интернета.

Аналитик добавил, что представить параллельное существование двух систем – с нейросетями и без них – нельзя даже в агрегаторах такси.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов создал Межведомственную комиссию по созданию, развитию и внедрению ИИ.