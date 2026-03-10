news_header_top
Общество 10 марта 2026 15:06

Минниханов создал Межведомственную комиссию по созданию, развитию и внедрению ИИ

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане образована Межведомственная комиссия по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Комиссия учреждена во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина о Комиссии по вопросам развития технологий ИИ от 26 февраля этого года.

Новый коллегиальный орган будет заниматься координацией разработки согласованных подходов к формированию и реализации государственной политики в области создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Председателем комиссии стал сам Рустам Минниханов. Его заместителями назначены вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Ответственный секретарь – помощник Раиса РТ Альберт Нафигин.

Внедрение технологий ИИ соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

#искусственный интеллект
