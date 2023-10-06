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Классные руководители из Татарстана получили благодарственные письма Президента РФ
Благодарственные письма Президента России Владимира Путина получили два классных руководителя из Татарстана – преподаватель общеобразовательных дисциплин Лениногорского нефтяного техникума Татьяна Мадиева и учитель информатики школы №129 Приволжского района Казани Ерлан Аймаганбетов.
Они получили благодарственные письма Президента РФ за значительный вклад в формировании и развитии профессионального педагогического сообщества страны. Письма были вручены амбассадорам ФКР 5 октября на сцене Гостиного двора в Москве.
Форум классных руководителей проводится с 3 по 7 октября, в нем принимают участие в том числе 70 педагогов из Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».
Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Форум проводится Минпросвещения РФ по поручению Президента России. АНО «Диалог Регионы» является стратегическим партнером ФКР.
Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды учителям республики.
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