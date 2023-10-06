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Руc Тат
Общество 6 октября 2023 13:32

Минниханов вручил государственные награды учителям Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев приняли участие в торжестве, посвященном Международному дню учителя. Руководитель республики вновь поздравил педагогов с праздником, поблагодарил за непростой труд и вручил им ряд государственных наград.

Минниханов рассказал, что в Татарстане трудятся свыше 77 тыс. педагогов, отмечается приток молодых кадров. «Консолидация опыта поколений и энергии молодых педагогов — залог успеха и развития отрасли», — отметил он.

О высоком уровне и квалификации татарстанских педагогов говорит признание, которое они ежегодно получают на республиканском и федеральном уровнях. Их ученики уверенно удерживают Татарстан на 3-м месте по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Раис РТ напомнил, что именно от мудрости и знаний учителя зависит воспитание новых поколений — неравнодушных патриотов своей Родины. «Дорогие учителя, педагоги, наставники! Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго», — добавил Рустам Минниханов.

Напомним, что 2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.
«Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям», – заявил глава государства в Послании Федеральному Собранию в 2023 году.
#Рустам Минниханов #день учителя
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