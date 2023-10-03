70 педагогов из Татарстана прибыли на третий Форум классных руководителей

В Москве стартовал третий Форум классных руководителей (ФКР). В нем принимают участие 70 педагогов из Татарстана. Всего в мероприятии, которое пройдет с 3 по 7 октября, участвует три тысячи классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования (СПО) из 89 регионов России. Заявки на участие подавали более 60 тысяч человек.

«ФКР для меня – это возможность выйти из зоны комфорта. Я жду много приятных знакомств, идей, эмоций, участие в разнообразных проектах. И, конечно же, развитие моих личных и профессиональных компетенций», – отметила учитель начальных классов школы №35 Набережных Челнов Айсылу Кузнецова.

«Для меня ФКР – это обмен информацией. Именно ФКР показал, что быть руководителем группы – это не только ответственная, а порой и рутинная работа, но заряд положительных эмоций. От форума я жду полезной информации как для руководителя группы. Надеюсь, что ФКР поможет мне стать новой, лучшей версией себя», – поделилась преподаватель Лениногорского нефтяного техникума Гульнара Ризванова.

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Открывая Год педагога и наставника, глава государства отметил: «Задача, смысл проведения Года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему. Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны».

Форум проводится Минпросвещения РФ по поручению Президента России. АНО «Диалог Регионы» является стратегическим партнером ФКР.

Все желающие могут присоединиться к трансляции форума на сайте https://vfkr.ru/