Китайские СМИ: Украине грозит война с США из-за Гренландии

Желание 47-го президента США Дональда Трампа взять Гренландию под военный контроль привело Владимира Зеленского в замешательство, пишет китайское издание Baijiahao.

Авторы материала напомнили, что в 2024-м Украина и Дания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое «может вывести Трампа из себя». Согласно документу, если на Данию нападут, то Украина обязана за 24 часа отправить ей войска.

Таким образом, украинская сторона «сама себя подставила»: она желала обезопасить свою територрию, но теперь рискует «принять огонь в случае вторжения США в Данию».

Ранее Трамп на 90 дней приостановил помощь всем иностранным государствам, в том числе Украине. Также он анонсировал встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.