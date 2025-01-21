Трамп на 90 дней приостановил помощь всем иностранным государствам

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первый день своей новой каденции подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим странам. Об этом сообщают агентства The Associated Press и Reuters.

В указе сказано, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям». Теперь программы помощи будут проверены на соответствие внешнеполитическим целям новой администрации США.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике Президента Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Неизвестно, насколько масштабным будет ограничение помощи и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут им затронуты. В связи с этим Reuters замечает, что временная заморозка ждет помощь, предоставляемую «в целях международного развития».

AP в свою очередь уточняет, что обычно иностранная помощь составляет не более 1% бюджета США, за исключением особых случаев, включая поддержку Украины. По информации Государственного департамента, с февраля 2022 года траты на военную помощь Киеву составили почти 66 млрд долларов, а с 2014 года — почти 70 млрд.

Другими крупными получателями американской помощи являются Израиль (3,3 млрд долларов в год), Иордания (1,7 млрд долларов в год) и Египет (1,5 млрд долларов в год). Впрочем, эти страны вряд ли столкнутся с резкими сокращениями помощи, так как она включена в долгосрочные пакеты, существующие десятилетия, а в некоторых случаях также регулируются договорными обязательствами.