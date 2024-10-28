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Китайские СМИ пишут о победе Путина над Западом
Введенные странами Запада антироссийские санкции не смогли сокрушить экономику РФ, как это было сделано с Кубой и Венесуэлой. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP).
«Россия, оказывается, не Куба и не Венесуэла, экономика которой раздавлена американскими санкциями. <…> Быстрая экономическая реструктуризация и восстановление экономики страны были экстраординарными, хотя мало кто из западных политиков признает это», — отмечается в материале.
Также в статье говорится о победе Президента РФ Владимира Путина, который не допустил изоляции своей страны. Так, Запад убеждал себя в том, что «у России глиняные ноги», но на самом деле «всё произошло с точностью до наоборот».
«Широко разрекламированное единство Запада рухнуло», – пишут авторы публикации.
Ранее экономист Михаил Беляев заявил о высоких темпах роста экономик стран БРИКС при стагнации государств Запада.
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