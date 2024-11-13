Китайская делегация посетила новый роботизированный завод КАМАЗа в Челнах

Делегация участников II Международного форума «РОСТКИ» из Китая посетила производственные площадки ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

«В ходе ознакомительной экскурсии делегация посетила новый завод компании — завод каркасов кабин, оснащённый современным роботизированным оборудованием. На автомобильном заводе — финишном производстве КАМАЗа — группе продемонстрировали работу конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера», — говорится в телеграм-канале производителя грузовиков.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Делегации из Поднебесной также рассказали об истории и о современном этапе деятельности гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

В составе делегации – полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Цзюнь, третий секретарь отдела по торгово-экономическим вопросам Чэнь Чжэнь, советник по сельскохозяйственным вопросам Фэн Юн, советник по энергетическим вопросам Гао Шисянь и другие представители посольства Китая в РФ. Гостей из Китайской Республики сопровождал замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие еще промплощадки посетят участники форума «РОСТКИ».

Подробнее о россиско-китайском форуме, который стартовал сегодня, читайте в материале – «Форум "РОСТКИ-2024″: китайцы на заводах, выставка авто из Поднебесной и чайные церемонии».