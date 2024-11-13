Форум «РОСТКИ-2024»: китайцы на заводах, выставка авто из Поднебесной и чайные церемонии

Вторые «РОСТКИ» продлятся с 13 по 15 ноября, при этом пленарное заседание запланировано только на финальный день бизнес-события

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

На «РОСТКИ» приедут Левитин и Файзуллин

Первый форум «РОСТКИ» (РОСсия – Татарстан – КИтай) прошел в Казани в сентябре 2023 года, но в этом году его, вероятно, сместили по времени из-за саммита БРИКС. Вторые «РОСТКИ» продлятся с 13 по 15 ноября, при этом пленарное заседание запланировано только на финальный день бизнес-события. На ключевом событии форума обсудят, какие перспективы торгово-экономического сотрудничества открываются между двумя державами и какую поддержку может оказать государство российско-китайским проектам.

Участниками «пленарки» от России станут советник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов. Китайскую сторону представят вице-губернатор провинции Цзилинь Лян Жэньчжэ, генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту Го Куйлун, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Гости побывают в особой экономической зоне «Алабуга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экскурсии на промышленные объекты Татарстана

Сегодня, в первый день форума, будут организованы экскурсии на промышленные объекты республики. Так, например, в экскурсию «Нефтепереработка» включено посещение предприятий «Татнефти» и «ТАНЕКО».

Также гости побывают в особой экономической зоне «Алабуга» и логистическом комплексе им. Дэн Сяопина, на предприятиях КАМАЗа, компаний Haier и «Камасталь».

Посещение Иннополиса входит в экскурсию «IT-инновации», предприятия «Сибура» покажут во время экскурсии «Химический сектор», а производство компании «Эйдос» – на экскурсии «Медицина». Также есть экскурсии, посвященные образованию, пищевой промышленности и сельскому хозяйству.

На выставке в том числе будут представлены достижения китайского автопрома Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Russia China Expo и достижения китайского автопрома

Завтра на «Казань Экспо» откроется Международная выставка Russia China Expo. Запланировано участие 35 экспонентов и более 80 соэкспонентов. Она займет площадь около 15 тыс. кв. метров.

Свою продукцию представят группа «ТАИФ», ОЭЗ «Алабуга», Haier, компания «Интелектуальное бурение Тайхэ Шаньси», Shaanxi Tilong Metal Materials Co., Ltd., Синьцзянский производственно-строительный корпус, Zheng Chang.

На выставке в том числе будут представлены достижения китайского автопрома. Например, новинка – внедорожник TANK 700. Гости форума смогут пройти тест-драйв. На выставке также представят автомобили китайских брендов Jetour, SERES, Haval, WEY, JAECOO, на которых также можно будет прокатиться.

На Russia China Expo организуют специальную зону для встреч бизнес-партнеров.

Деловая программа пройдет 14 и 15 ноября, а основной площадкой форума станет «Казань Экспо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанские власти примут участие в деловой программе форума «РОСТКИ»

Вся деловая программа будет сконцентрирована в два дня – 14 и 15 ноября, а основной площадкой форума станет «Казань Экспо».

Во многих событиях деловой программы запланировано участие представителей татарстанских властей. Например, Раис РТ Рустам Минниханов станет участником обсуждения «Вызовы и возможности городских агломераций в XXI веке», которое состоится 14 ноября. Также уточняется участие руководителя республики в обсуждении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в отраслях нефтегазового и химического комплекса.

Во второй день форума пройдет дискуссия «Управление коррупционными рисками — вектор роста», участниками которого станут бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и руководитель Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина, а также генконсул КНР в Казани Сян Бо обсудят возможности для инвестиций в провинциях Китая.

В дискуссии «Туризм на стыке исламских культур» поучаствуют муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Депутат Госдумы Татьяна Ларионова и директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин примут участие в дискуссии, где обсудят влияние статуса объекта ЮНЕСКО на туристический поток и коммерческий успех.

Чтобы приобщить гостей форума к культуре Поднебесной, на форуме «РОСТКИ» будут организовывать китайские чайные церемонии Фото: © «Татар-информ»

Чайные церемонии как часть форума

Впервые в Казани пройдет выставка Coffee Tea Cacao Expo, посвященная индустрии кофе, чая, какао и шоколада. Как сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, ее удалось «переманить» из Москвы. В одном месте соберутся поставщики, производители продуктов, а также владельцы кофеен.

«Там застроен конференц-зал, где будут проходить презентации, мастер-класс и дегустации, кофейные и чайные чемпионаты, отборочные этапы премии “Бариста года”. Порядка 70 компаний-экспонентов в этом пятитысячном павильоне», – добавила глава АИР РТ.

Чтобы приобщить гостей форума к культуре Поднебесной, на форуме «РОСТКИ» будут организовывать китайские чайные церемонии.

«Древнее искусство китайской чайной церемонии погрузит гостей в дзен и позволит попробовать традиционные вкусы красного и белого чая и различные сорта пуэров и улунов», – сообщают организаторы.

На форуме организуют также татарскую и русскую чайные зоны. В первой можно будет попробовать чай с травами и традиционные татарские сладости – чак-чак и талкыш-калеве. Во второй гостям предложат различные сорта чая, от ароматного черного до нежного зеленого. Здесь же можно будет насладиться разнообразными русскими закусками.

«Конечно, в татарской комнате как без чак-чака? Не обойтись. Естественно, мы заготовили чак-чак в нужном количестве, надеемся, что он понравится китайцам. Плюс у китайцев есть очень похожее блюдо. Оно готовится в одной провинции, но многие китайцы его знают», – сообщала Минуллина.

В дни форума в казанских театрах пройдут спектакли, в том числе балет «Иакинф» о первом исследователе Китая, получившем европейскую известность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Культура и спорт сблизят Россию и Китай

К форуму «РОСТКИ» оранизаторы подготовили масштабную культурную программу. В дни форума в казанских театрах пройдут спектакли, в том числе балет «Иакинф» о первом исследователе Китая, получившем европейскую известность.

«У нас есть системная работа на площадке нашей консерватории. Порядка 200 студентов и аспирантов учатся в Казанской государственной консерватории. Одно из мероприятий форума, "Желтый аист", как раз посвящено этому сотрудничеству», — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Молодежный музыкальный фестиваль «Желтый аист» пройдет в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева.

Дни китайского кино состоятся в кинотеатре «Мир» с 13 по 15 ноября. Покажут пять фильмов, которые были отмечены наградами на международных кинофестивалях. Организаторы надеются, что этот фестиваль даст возможность познакомиться с современным китайским кинематографом. Показы являются частью программы Годов культуры России и Китайской Народной Республики в 2024-2025 годах и проводятся в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

В Национальном музее Татарстана в октябре началась межмузейная выставка «Китайские коллекции музеев России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана в октябре началась межмузейная выставка «Китайские коллекции музеев России». На ней представлены предметы декоративно-прикладного искусства Китая XVIII-XIX веков, а экскурсию можно послушать на русском и английском языках.

«На площадке Галереи современного искусства представлены с 18 октября фотопроекты китайского художника Алмонда Чу "Парад" и "В будущем". Это интересный проект, достойный внимания», — добавила Аюпова.

Частью форума «РОСТКИ» станет матч между казанским «Ак Барсом» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Он пройдет 13 ноября в 19:00 в «Татнефть-Арене». «Зрители увидят захватывающую игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и насладятся хоккеем высокого уровня», – обещают организаторы.