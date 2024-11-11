На форуме «РОСТКИ» организуют экскурсии на предприятия «Татнефти» и «КАМАЗа»

Во время II Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» организуют выставки на промышленные объекты Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Так, например, в экскурсию «Нефтепереработка» включено посещение предприятий «Татнефти» и «ТАНЕКО». Есть две экскурсии по промышленному сектору. В первую входят посещение ОЭЗ «Алабуга» и логистического комплекса им. Дэн Сяопина, во вторую – предприятий «КАМАЗа», компаний «Хайер» и «КАМАСТАЛЬ».

Также есть экскурсии, посвященные медицине, IT-инновациям, образованию, химическому сектору, пищевой промышленности и сельскому хозяйству.

Ранее стало известно, что на форуме «РОСТКИ» представят китайский внедорожник премиум-класса с возможностью тест-драйва.

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдёт в Казани 13-15 ноября. Пленарное заседание запланировано на финальный день форума.