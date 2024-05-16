Китай высоко оценил Игры будущего и поддержал проведение Игр стран БРИКС в Казани

Китай дал высокую оценку Играм будущего и поддержал проведение Игр стран БРИКС в Казани. Текст совместного заявления России и Китайской республики появился на сайте Кремля.

«Китайская сторона дает высокую оценку проведению Россией первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани и поддерживает проведение российской стороной спортивных игр стран БРИКС», - говорится в тексте.

Напомним, Игры будущего прошли впервые в Казани с 21 февраля по 3 марта. В основной программе было 16 дисциплин, а в расширенной – еще пять. Все они объединили киберспорт и классические виды спорта. Что касается Игр БРИКС, то до их старта остается меньше месяца. Причем в этом году соревнования станут реальными зрелищными состязаниями с высокой конкуренцией. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Ранее высокую оценку Играм будущего дал и Президент России Владимир Путин. Он даже признался, что не ожидал такого размаха, который приобрело мероприятие.