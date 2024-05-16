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Общество 16 мая 2024 13:28

Путин про Игры будущего: «Не думал, что это мероприятие приобретет такой размах»

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Президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидал такого размаха у Игр будущего.

Он уточнил, что формат спортивного движения, предложенный Россией, был абсолютно новым и объединял самые динамичные спортивные дисциплины с киберспортом, цитирует главу государства ТАСС.

Российский лидер также добавил, что на Игры будущего пришли около ста миллионов людей.

«Честно говоря, я не думал, что это приобретет такой размах и вызовет такой большой интерес со стороны молодых людей», сказал Путин, отметив, что мероприятие оказалось очень интересным.

Напомним, Игры будущего прошли впервые в Казани с 21 февраля по 3 марта. В основной программе было 16 дисциплин, а в расширенной еще пять. Все они объединили киберспорт и классические виды спорта.

#Владимир Путин #Казань #игры будущего
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