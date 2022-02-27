Китай: Санкции лишь усложнят политическое урегулирование на Украине

Санкции не помогут урегулировать ситуацию на Украине, наоборот, помимо экономического ущерба, они еще больше обострят обстановку. Поэтому странам необходимо отказаться от «менталитета холодной войны», подчеркнул глава МИД Китая Ван И во время разговора с коллегой из Германии Анналеной Бербок.

«Китай не одобряет использование санкций в качестве метода решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не соответствующих международному праву», — сообщает, ссылаясь на ведомство КНР, ТАСС.

Министр подчеркнул, что Китай поддерживает стремление стран разрядить обстановку в регионе, «в возобновлении диалога и стремлении создать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности с целью обеспечения долгосрочного порядка и стабильности на Европейском континенте».

25 февраля Евросоюз сообщил о согласовании самого крупного пакета санкций против России, а накануне вместе с Канадой, Британией и США ввел санкции против Президента РФ Владимира Путина.