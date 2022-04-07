Китай приобрел первую партию нефти и угля из России за юани

В Китае ждут прибытия первых партий нефти и угля из России, которые были оплачены в юанях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что первые поставки планируются уже в апреле. При этом несколько компаний из Китая оплатили импорт российского угля в национальной валюте еще в марте.

Продавцы российской нефти тоже предложили китайским потребителям расчет за топливо в юанях. Сырье должно поступить в КНР в мае.

Это первые поставки из России за рубеж, которые были оплачены национальной валютой после того, как страны Запада отключили РФ от международной платежной системы SWIFT.

Таким образом российские и китайские компании хотят сохранить торговлю на фоне европейских и американских санкций, замечает издание.

После начала российской военной спецоперации на Украине 24 февраля страны Запада ужесточили ограничения против РФ.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания. Еврокомиссия также сочла возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года».