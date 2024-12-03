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Китай намерен углублять сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа
Китай планирует совместно с партнерами по БРИКС углублять практическое сотрудничество для обеспечения стабильности мировой экономики. Объединение нацелено на всеобщее развитие, процветание, открытость и взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул во время брифинга официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.
Ранее Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, заявил, что намерен ввести пошлины в 100% на товары из стран БРИКС, если те создадут собственную валюту или откажутся от использования доллара.
«Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — приводит ТАСС слова представителя МИД КНР.
Линь Цзянь подчеркнул, что БРИКС «не занимается блоковой конфронтацией» и его деятельность не направлена против других стран.
В Кремле, комментируя угрозы Трампа, обратили внимание на усиливающуюся эрозию доллара и потерю его привлекательности.
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