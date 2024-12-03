Китай намерен углублять сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа

Китай планирует совместно с партнерами по БРИКС углублять практическое сотрудничество для обеспечения стабильности мировой экономики. Объединение нацелено на всеобщее развитие, процветание, открытость и взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул во время брифинга официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.

Ранее Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, заявил, что намерен ввести пошлины в 100% на товары из стран БРИКС, если те создадут собственную валюту или откажутся от использования доллара.

«Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — приводит ТАСС слова представителя МИД КНР.

Линь Цзянь подчеркнул, что БРИКС «не занимается блоковой конфронтацией» и его деятельность не направлена против других стран.

В Кремле, комментируя угрозы Трампа, обратили внимание на усиливающуюся эрозию доллара и потерю его привлекательности.