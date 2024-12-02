Песков: Если США силой «принудят» к доллару, то страны быстрее перейдут на нацвалюты

Если Соединенные Штаты начнут силой заставлять страны оперировать долларом, то государства еще быстрее перейдут на использование национальных валют во внешней экономике. Так считает пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости».

Напомним, недавно 47-й лидер США (вступит в должность 20 января) Дональд Трамп заявил, что введет для стран БРИКС пошлины в 100%, если они продолжат работать над созданием альтернативной доллару валюты.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — написал политик в соцсетях.

Песков на такое заявление ответил, что не только страны БРИКС переходят на использование национальных валют, этот процесс набирает силу по всему миру.

«Если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», - отметил представитель Кремля.