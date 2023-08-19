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Китай намерен открыть прямое авиасообщение с Казанью
Китай работает над тем, чтобы организовать прямое авиасообщение с Казанью. Об этом консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй рассказал ТАСС на полях VI Глобального форума молодых дипломатов, который проходит в столице РТ.
«Мы очень хотим открыть авиарейс [из Приволжского федерального округа], – заявил Чэнь Божуй. – У нас 6 генеральных консульств в России и еще посольство, всего 7 дипкорпусов. Но наш консульский округ, округ консульства Китая в Казани – это именно Приволжский федеральный округ».
По словам собеседника агентства, на сегодня прямых рейсов между Китаем и ПФО вообще не существует, что является большой проблемой. Некоторые китайские авиакомпании считают, что «пассажиров не будет много», рассказал Чэнь Божуй.
«Но постепенно после пандемии туристов и студентов будет больше и больше», – выразил уверенность представитель Китая.
VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани с 17 по 21 августа. Главной темой мероприятия стала дипломатия многополярного мира. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился видео с полей международного события.
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