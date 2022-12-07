Кировский и Московский районы Казани украсят иллюминацией за 2,7 млн рублей

На новогоднюю иллюминацию в Кировском и Московском районах Казани из бюджета города направят почти 2,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, иллюминация будет состоять из декоративной композиции «Корона», конструкции «Дерево», светового изделия «Елочка», а также комплектов гирлянд, ламп и световых лент.

Где именно будут размещены украшения, в материалах тендера не говорится, однако место доставки – здание администрации Кировского и Московского районов Казани, которая и выступают заказчиком проекта.

Подрядчика определят 16 декабря, а все украшения должны быть установлены не позднее конца этого года.

Ранее сообщалось, что в этом году Казань будет украшена к Новому году без привлечения новых средств из бюджета. Прошлогодние украшения уже достали со специальных складов и после необходимого ремонта устанавливают на городских улицах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что при организации новогодних мероприятий важно уделить особое внимание детям участников СВО. Так, он поручил пригласить школьников на новогодние елки в «Татнефть Арене» и на представления в Казанском Кремле.