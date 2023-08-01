Кирменская крепость у Мамадыша станет новой площадкой для фестиваля реконструкторов

Кирменское городище, оно же Кирмень или Керменчук, станет площадкой для нового фестиваля реконструкторов «Битва эпох». Мероприятие намечено на 12-13 августа и пройдет на месте памятника археологии, расположенного на территории вблизи современных сел Средние Кирмени и Русские Кирмени Мамадышского района Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали первый заместитель руководителя исполкома Мамадышского района Айнур Аглямов и исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Кирменское городище – это остатки булгарской, а позже золотоордынской крепости X–XIV веков. Организатор мероприятия, Алексей Кокурин, напомним, что прежде проводил фестиваль на схожую тематику – фестиваль средневекового боя «Великий Бугар» на территории Болгарского музея-заповедника, который был закрыт в прошлом году. Новый фестиваль будет отличаться не только местом проведения, но и тем, что участие в нем будут принимать, согласно названию, воины и армии разных исторических эпох, а не только Средневековья.

Сойдутся в «Битве эпох» в этом году воины Древнего Рима (в том числе варвары) и стрельцы Государства Московского периода эпохи Ивана Грозного (и в дополнение к ним мушкетеры). На территории фестиваля соответственно «армиям» будут расположены лагеря двух воинств – Древнего Рима и Московского Государства. При каждой площадке будут проходить различные мастер-классы, интерактивы, ярмарки, лекции. На мастер-классах можно будет не просто изготовить своими руками что-нибудь простенькое, но и поучаствовать, например, в сборке ранне-античного осадного вооружения.

«Больших требушетов (метательных машин – прим. Т-и) не будет, потому что территория не особо позволяет шмальнуть из требушета – нет прямой линии горизонта. Но для первого фестиваля наличие нескольких осадных машин типа «баллиста» более чем предостаточно. Собираться они будут как при гостях, так и заранее. Гости тоже смогут участвовать как в сборке боевых машин, так и в сборке пушки XVI века – мастера будут учить любого желающего, как правильно собрать лафет, поставить колеса», – сказал Кокурин.

Будет работать и детская площадка с мастер-классами, ремеслами и ярмаркой народно-художественных промыслов. Например, на площадке Древнего Рима внутри Кирменской крепости можно будет увидеть античную аптеку, школу, небольшую часть Колизея, боевой лагерь римлян в походе, торг и судилище. Все это, заверил Кокурин, будет полностью исторично и аутентично, при этом интерактивно.

В облике древнеримских воинов предстанут реконструкторы из Омска, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, стрельцов – реконструкторы из Москвы, Башкирии, Екатеринбуга, Тольятти, Нижнего Новгорода. С каждой стороны ожидается не менее полусотни боевых персонажей.

Вечером 12 августа программу дня завершит большой концерт. По словам Кокурина, он будет длиться далеко за полночь, его дополнят большой костер и огненное шоу. При этом он не будет сказкой, отметил он, как это было на «Великом Булгаре». Выступят Ворония, El Mental, Random Reel, Mystterra,Teufelstanz, Arida Vortex. Песни и пляски, по словам Кокурина, продлятся 6-7 часов. Также гостям фестиваля предложат пройти исторический квест по территории городища и за его пределами.

Зрители смогут присутствовать на фестивале в качестве гостей без проживания, разместиться в палатках или переночевать в одной из трех гостиниц Мамадыша. Организаторы обустраивают пешеходный мост к крепости с трассы М7, а также дополнительные заезды и парковочные места для личного транспорта и автобусов. Посещение «Битвы эпох» платное. Билеты можно купить как на один день, так и на оба сразу, причем ближе ко дню фестиваля цена билета будет большей.

«На наших фестивалях алкоголь запрещен к продаже. Будут сопровождать фестиваль сотрудники МВД, ЧОП, скорой помощи, специализированные отряды медицинской помощи, волонтеры», – подчеркнул Кокурин.

Подробнее о фестивале читайте в большом материале «Римские легионеры против царских стрельцов: в Татарстане реконструируют битву разных эпох».