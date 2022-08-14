Средневековье попрощалось под залпы салюта: фестиваль «Великий Болгар» объявил о закрытии

«Этот фестиваль будет крайним. "Великий Болгар" завершает свою историю» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль прекращает существование на пике

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» на территории объекта ЮНЕСКО – Болгарского городища стартовал в субботу, 13 августа, и вечером того же дня под залпы салюта в завершение феерического фаер-шоу объявил о прекращении своего существования.

«Этот фестиваль будет крайним. "Великий Болгар" завершает свою историю», – объявил ведущий Артем Куртымов, отметив, что, может быть, неплохо, что фестиваль прекращает свое существование на пике.

Гости фестиваля смогут поучаствовать во множестве мастер-классов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По традиции мероприятия, которое проводилось с 2014 года, и в этом году, на прощание, он будет проходить два выходных дня – в субботу и воскресенье. За это время гости фестиваля смогут поучаствовать во множестве мастер-классов (например, собственноручно изготовить себе средневековые бусы, поучиться гончарному мастерству или старинным танцам), а также увидеть те самые средневековые сражения – массовые (бугурты) и поединки, игровые и вполне боевые.

Хранитель Эрмитажа, ставший рыцарем на коне

Участником джостинга, конного поединка, во время которого соперники должны попытаться выбить друг друга из седла копьями, в этом году стал хранитель доспехов из фондов Эрмитажа Андрей Богданов. В среде реконструкторов он вращался давно, делал копии рыцарского облачения, а сам в турнире участие начал принимать недавно. По правилам джостинга, соперники трижды вступают в поединок в парах. Лошадь Андрея Богданова после первого выезда начала показывать характер, не желая больше скакать навстречу противнику. По решению судей было увеличено количество попыток сбить противника копьем с учетом лошадиного неповиновения наезднику.

Участником джостинга в этом году стал хранитель доспехов из фондов Эрмитажа Андрей Богданов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К слову, доспехи на рыцарях весят около 60 кг, сам конь – около 500 кг, плюс килограммов 90 всадник. На скорости 30 км/ч всадники сближаются и с такой силой прикладывают друг друга копьями, что травмы могут быть крайне серьезными. Именно поэтому шлем крепится к доспехам так, будто это единая литая конструкция, чтобы защитить, жестко зафиксировать шею при падении. Такие воины для своего времени, XIV- XV веков, были своего рода бронетанками, обратили внимание зрителей ведущие турнира.

Джостинг – конный поединок, во время которого соперники должны попытаться выбить друг друга из седла копьями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Троекратно недооцененный фестиваль

В 2021 году организаторам пришлось отменить «Великий Болгар» из-за эпидситуации, хотя они до последнего надеялись, что мероприятие будет проведено. В этом году окончательное решение, кто выиграл тендер на проведение «Великого Болгара», было вынесено менее чем за три недели до фестиваля. Что, конечно, не могло не сказаться на его подготовке.

«Из того, что хотелось, реализовали задуманное процентов на 30. Невозможно сделать мероприятие за три недели в том формате, в котором ты его планировал. Должно было быть вообще все по-другому, гораздо веселее, но получилось как получилось. Такова система торгов, когда ты просто отдаешь часть мероприятия другим людям», – констатировал организатор фестиваля Алексей Кокурин в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Алексей Кокурин: «За три недели сделать нормальный фестиваль было сложно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Согласно тендеру, объявленному Болгарским музеем-заповедником, проведение фестиваля оценивается в 5 с небольшим миллионов рублей. Но, по словам собеседника информагентства, такое зрелищное, массовое и к тому же успевшее стать имиджевым для республики мероприятие требует в несколько раз большего бюджета.

«Вообще фестиваль должен был быть с бюджетом порядка 17 млн – это тот уровень, при котором можно собрать 30 тысяч гостей и провести достойное мероприятие с хорошим подходом, с нормальной рекламой, с нормальным уровнем. Когда мы считали, сколько должны сделать [выручки], минимальный порог, который мы должны набрать, получился немного меньше 12 млн», – рассказал Кокурин.

Сколько зрителей посетили последний фестиваль «Великий Болгар», станет понятно только по его окончании Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Билет на путешествие в прошлое

Вход на фестиваль, к слову, платный, в субботу, 13 августа, он составил 1500 рублей на взрослого, 750 рублей на ребенка осознанного возраста. Правда, есть льготы для пенсионеров, инвалидов… А по предварительной брони билеты можно было купить дешевле: чем раньше бронировать – тем дешевле.

Несмотря на популярность фестиваля у зрителей, мероприятию ни разу не удавалось получить грант на его организацию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Платный вход для зрителей – вынужденная мера. Изначально фестиваль был бесплатным, потому что была субсидия, которая закрывала стоимость мероприятия. В 2018 году от этой субсидии отказались, потому что был ЧМ по футболу, на фестиваль денег не было. Мы как организаторы, компания «Путешествие в прошлое», все делали своими силами. В 2019 году субсидия вернулась, но уже через торги. Денег, которые выделил бюджет, было на несколько миллионов меньше, чем фестиваль 2017 года: все подорожало процентов на 15-20, денег выделили меньше, а бюджет фестиваля, естественно, рос, потому что росли транспортные расходы участников, расходники на мастер-классы... Получилось, что бюджет растет, а субсидия все меньше и меньше. Так что платный вход – вынужденная мера, чтобы фестиваль существовал. В 2020 году в связи с переносом фестиваля на осень, с тем, что «Альт-инвест» выиграла торги, мы были вынуждены урезать фестиваль. Было минимум участников, не было конников, львиной доли мастер-классов – просто не на что было это проводить. И надо было по условиям Роспотребнадзора разносить площадки так, что сделать платный фестиваль у нас тогда не получилось. Чтобы фестиваль не исчез, мы пошли снова сделали его бесплатным, раскидав площадки на сотни метров друг от друга. В этом году получилось сделать его более компактным. Но за три недели сделать нормальный фестиваль было сложно», – признался Кокурин.

Запланированы массовые игровые пешие бои – бугурты, командные 12 на 12 человек и «пятерки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тем не менее организатору, компании «Путешествие в прошлое» удалось пригласить на фестиваль в этом году около 300 бойцов. Запланированы как массовые игровые пешие бои – бугурты, командные 12 на 12 человек, так и так называемые пятерки Также организован большой индивидуальный турнир и конные поединки джостинги – те самые, участником которых на «Великом Болгаре» в 2022 году стал хранитель доспехов из коллекции Эрмитажа Андрей Богданов.

«Конники к нам приехали (четыре всадника) – те, кто до последней ситуации в мире были самыми крутыми в мире. Сейчас они самые крутые конники в России. Мастер-классов чуть меньше – потому что из-за неизвестности и нестабильности с нашим фестивалем у людей (участников) были другие планы. За полгода ты точно готовишь продукцию, готовишь свое время…» – пояснил собеседник.

В течение двух дней зрители услышат Random Reel, Broken Dronez, Arida Vortex, El Mental, «Хмельную воргу», «Ак буре» и Воронию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме средневековых сражений фестиваль сопровождает музыкальная программа – в течение двух дней зрители услышат Random Reel, Broken Dronez, Arida Vortex, El Mental, «Хмельную воргу», «Ак буре» и Воронию. В субботу гости фестиваля также могли увидеть оперу «Кара пулат», премьера которой под открытым небом и непосредственно у Черной палаты Болгарского городища состоялась накануне старта фестиваля, 12 августа (всего было запланировано два показа – 12 и 13 августа).

Последние гости

Сколько зрителей посетили крайний фестиваль «Великий Болгар», станет понятно только по его окончании. Сейчас можно констатировать, что до момента жалоб компании-конкурента в УФАС на результаты торгов броней было порядка 7 тысяч. Через месяц после жалоб броней осталось меньше тысячи – их отменяли.

Под залпы салюта в завершение фаер-шоу фестиваль «Великий Болгар» объявил о прекращении своего существования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Перед самим фестивалем у нас было забронировано около 4 тысяч посетителей. На самом мероприятии от 60 до 80% от того числа, которое забронировано, приходят покупать билеты за наличные. Пока мы не можем посчитать, сколько же реально в этом году людей. Это будет понятно, когда фестиваль завершится, – все идет через кассу и электронные брони», – сказал Кокурин.

В завершение отметим, что, несмотря на популярность фестиваля средневекового боя у зрителей, даже после того, как «Великий Болгар» стал для них платным, мероприятию ни разу не удавалось получить грант на его организацию.

P. S. Исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин уточнил для «Татар-информа», что крайним фестиваль «Великий Болгар-2022» стал именно для его команды организаторов, которая таким образом официально попрощалась с проектом. Таким образом, в последующие годы взяться за проведение мероприятия может другая компания, что, вероятно, скажется на его формате, масштабе и качестве.