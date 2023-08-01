Римские легионеры против царских стрельцов: в Татарстане разыграют битву разных эпох

Первый фестиваль реконструкторов «Битва эпох» намечен на 12-13 августа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Биться будут разные эпохи

Кирменское городище, оно же Кирмень или Керменчук, – территория около современных сел Средние Кирмени и Русские Кирмени Мамадышского района Республики Татарстан. Это остатки булгарской, а позже золотоордынской крепости X-XIV веков, которые находятся на небольшой возвышенности и хорошо видны с трассы М7. Именно эта историческая локация выбрана Алексеем Кокуриным, организатором известного зрелищного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», для проведения нового масштабного и эффектного мероприятия – фестиваля «Битва эпох».

Первый фестиваль намечен на 12-13 августа. Уже сейчас, на этапе зарождения, планируется не менее чем четырехлетний цикл, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Алексей Кокурин: «Мы придумали проект, который из года в год не будет повторяться: это как минимум четырехлетний проект» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

От предыдущего детища Кокурина – «Великого Болгара» (фестиваль с девятилетней историей, напомним, объявил о закрытии в прошлом году) новая затея отличается тем, что каждый год предполагается разыгрывать сражения армий двух разных эпох. То есть если «Великий Болгар» был подчеркнуто фестивалем средневекового боя, то в «Битве эпох» сойдутся в этом году воины Древнего Рима и варвары со стрельцами Российского царства эпохи Ивана Грозного. В дополнение к ним будут и мушкетеры.

«Мы пришли к выводу, что было бы интересно всем участникам и гостям посмотреть на то, как эпохи выглядят [в противостоянии] друг против друга. В Сети можно много встретить сравнений воинских доспехов, навыков воинов, опыта и так далее. Мы решили сделать так, что они действительно будут сражаться, сражаться в полную силу, как мы любим. Мы придумали проект, который из года в год не будет повторяться: это как минимум четырехлетний проект, до периода полуфинала, когда разные эпохи, два исторических периода будут соревноваться между собой на поле боя», – анонсировал Кокурин.

При каждой площадке будут проходить различные мастер-классы, интерактивы, ярмарки, лекции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мастер-классы по изготовлению старинного вооружения

На территории фестиваля, соответственно, будут расположены лагеря двух армий – Древнего Рима и Московского государства. При каждой площадке будут проходить различные мастер-классы, интерактивы, ярмарки, лекции. На мастер-классах можно будет не просто изготовить своими руками что-нибудь простенькое, но и поучаствовать, например, в сборке раннеантичного осадного вооружения.

«Больших требушетов (метательных машин, – прим. Т-и) не будет, потому что территория не особо позволяет шмальнуть из требушета – нет прямой линии горизонта. Но для первого фестиваля наличие нескольких осадных машин типа “баллиста” более чем предостаточно. Собираться они будут как при гостях, так и заранее. Гости тоже смогут участвовать как в сборке боевых машин, так и в сборке пушки XVI века – мастера будут учить любого желающего, как правильно собрать лафет, поставить колеса», – сказал Кокурин.

Будет работать и детская площадка с мастер-классами, ремеслами и ярмаркой народно-художественных промыслов. Например, на площадке Древнего Рима внутри Кирменской крепости можно будет увидеть, как выглядели античные аптека, школа, часть Колизея, боевой лагерь римлян в походе, торг и судилище. Все это, заверил Кокурин, будет полностью исторично и аутентично, при этом интерактивно.

Будет работать и детская площадка с мастер-классами, ремеслами и ярмаркой народно-художественных промыслов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый гость сможет не просто стать зрителем, как часто бывает при больших фестивалях, когда площадки работают больше как показательные выступления, а все попробовать самому. Отличительная фишка нашего фестиваля как раз в этом – что все можно посмотреть, потрогать, попробовать самому. Два раза в день эпохи будут пересекаться между собой: это будут боевые соревнования, это будут учебные соревнования, когда мы будем смотреть, как та или иная армия, команда или те или иные персонажи выполняют задания, квесты перед зрителями, соревнуясь между собой», – рассказал он.

«Древнеримская площадка будет располагаться в исторической крепости Керменчук, а стрелецкое войско – напротив крепости. Во второй день произойдет финальная их битва. Кто победит – предугадать трудно: копья, мечи и осадная машина римлян против артиллерии стрелецкого войска и западноевропейских мушкетеров. Это будет большое пиротехническое сражение. В следующем году основой фестиваля станут две другие эпохи, которые мы назовем на закрытии. Победители каждого года спустя несколько лет встретятся друг с другом в полуфинальном сражении. Словом, это проект, который не будет повторяться и на протяжении 5-6 лет будет приносить абсолютно новые эмоции при том, что инфраструктура будет постоянно развиваться», – сообщил Алексей Кокурин.

В облике древнеримских воинов предстанут реконструкторы из Омска, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, стрельцов – реконструкторы из Москвы, Башкирии, Екатеринбуга, Тольятти, Нижнего Новгорода. С каждой стороны ожидается не менее полусотни боевых персонажей.

Вечером 12 августа программу дня завершит большой концерт Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большой концерт под ночным небом августа

Вечером 12 августа программу дня завершит большой концерт. По словам Кокурина, он продлится далеко за полночь, его дополнят большой костер и огненное шоу. При этом он не будет сказкой, отметил он, как это было на «Великом Болгаре». Выступят Ворония, El Mental, Random Reel, Mystterra,Teufelstanz, Arida Vortex. Песни и пляски, по словам Кокурина, продлятся часов шесть-семь.

Кроме битв, ярмарок и мастер-классов гостям фестиваля предложат пройти исторический квест по территории городища и за его пределами. Этот формат организаторы фестиваля реализовывали и на площадке «Великого Болгара».

Экскурсии по фестивалю, как на «Великом Болгаре», в этом году проводится не будут, их планируют ввести впоследствии. Немногочисленные постройки крепости, к слову, новодельные, несколько лет назад построенные силами района и жителями Средних Кирменей. Сама же крепость – археологический памятник.

Айнур Аглямов: «На наших фестивалях алкоголь запрещен к продаже. Будут сопровождать фестиваль сотрудники МВД, ЧОП, скорой помощи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для зрителей – новый мост, палаточный лагерь и сухой закон

Для зрителей организуют площадку под палаточный лагерь, а также парковочные места – отдельно для личного транспорта, отдельно для групп, прибывающих автобусами. Организаторы обращают внимание, что к Кирменской крепости уже сейчас есть удобный заезд с трассы М7, но для фестиваля здесь возводят дополнительно пешеходный мост к крепости и прокладывают два съезда.

Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского района Айнур Аглямов напомнил, что в Мамадыше есть три гостиницы, некоторые гости фестиваля могут остановиться на ночлег в них.

«На наших фестивалях алкоголь запрещен к продаже. Будут сопровождать фестиваль сотрудники МВД, ЧОП, скорой помощи, специализированные отряды медицинской помощи, волонтеры», – подчеркнул Кокурин.

Он также обратил внимание, что фестиваль организуется частной компанией на предоставленной территории, поэтому вход на него платный.

«Есть разбивка по дням, можно приехать на один день, можно на два. А все, что внутри фестиваля, – все бесплатно. Это позиция нашей компании: если ты заплатил за вход, ни за что, кроме питания, платить на территории больше не нужно – ни за туалеты, ни за мастер-классы», – заверил Алексей Кокурин.