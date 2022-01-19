Основатель Finiko Кирилл Доронин просит Мосгорсуд освободить его из СИЗО

Основатель Finiko Кирилл Доронин подал апелляцию в Московский городской суд и пытается обжаловать свой арест. Информация об апелляционной жалобе размещена на сайте столичного суда.

В канун Нового года Тверской районный суд Москвы оставил Кирилла Доронина в СИЗО. Ему продлили арест еще на несколько месяцев.

Сегодня Доронин и его адвокат попытаются смягчить меру пресечения. Заседание состоится сегодня в главном здании Московского городского суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский районный суд в Казани отправил основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО. Мужчина проходит главным фигурантом по уголовному делу о мошенничестве.

Осенью уголовное дело ушло в Москву, Доронина эпатировали в столичное СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.