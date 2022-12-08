Кириенко заявил, что не слышал об обсуждении ограничений для уехавших из России

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил журналистам, что не слышал об обсуждении введения каких-либо ограничений в отношении жителей России, покинувших страну после начала частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего об этом не слышал», — сказал Кириенко, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения таких ограничений в Администрации Президента.

Ранее, 5 декабря, председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших во время мобилизации.

Сенатор уверен, что ограничения для работы из-за границы следует ввести для занятых в «чувствительных сферах экономики», таких как государственный сектор и транспортная безопасность.

Позднее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле не ведется обсуждений ни по ограничениям для россиян, покинувших страну, ни по стимулам для их возвращения.

