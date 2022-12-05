В Кремле ответили на идею об ограничениях для уехавших из России

В Кремле не ведется обсуждений ни по ограничениям для россиян, покинувших страну, ни, наоборот, по стимулам для их возвращения. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев <...> В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется», — ответил на вопрос официальный представитель Кремля.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил, что против россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации, могут ввести ограничения. Он отметил, что эти меры позволили бы сделать их жизнь за границей «менее комфортной».