Кирби назвал пропагандой заявления российских чиновников о теракте

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал пропагандой заявления российских чиновников о наличии украинского следа в нападении террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

«ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку. США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе... Мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — сказал представитель американской администрации (цитата по РИА Новости).

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ написала в своем Telegram-канале: «В русском таких пословиц нет, потому что „навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка — „У кого что болит, тот о том и говорит“».

Ранее сегодня Следственный комитет России сообщил, что установил еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе». Кроме того, в ведомстве заявили, что получены данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег из Украины.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом в обращении к гражданам сказал Президент Владимир Путин.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, ДАИШ) — джихадистская группировка, признанная террористической во многих странах мира, в том числе и в России.